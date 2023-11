NASA verander astronomiese data in musiek vir musikante om te speel

Vir diegene wat die tegniese aspekte van NASA se teleskoopdata oorweldigend vind, het 'n fassinerende nuwe projek ontstaan ​​wat hierdie komplekse data omskep in oorspronklike musiek wat deur musikante gespeel kan word. Sedert 2020 het NASA se Chandra X-straalsentrum baanbrekerswerk gedoen op die gebied van "sonifikasie", wat digitale teleskoopdata in note en klanke omskakel. Hierdie innoverende projek stel individue in staat om astronomiese data deur hul gehoorsintuig te ervaar, wat 'n nuwe manier bied om wetenskaplike inligting verder as tradisionele visuele voorstellings te interpreteer.

Om 'n stap verder te gaan, het NASA met die komponis Sophie Kastner saamgewerk om musiek te skep wat deur musikante gespeel kan word. Kastner beskryf hierdie poging as "die skryf van 'n fiktiewe verhaal wat grootliks op werklike feite gebaseer is," wat die ruimtedata wat in klank vertaal is, met 'n nuwe menslike dimensie invul.

Die data wat vir hierdie loodsprogram gebruik word, is afkomstig van 'n klein streek in die middel van ons Melkweg-sterrestelsel, waar 'n supermassiewe swart gat woon. Hierdie boeiende gebied, wat oor ongeveer 400 ligjare strek, het die aandag getrek van NASA se Chandra X-straalsterrewag, Hubble-ruimteteleskoop en die afgetrede Spitzer-ruimteteleskoop.

Die proses om musiek uit die data te skep, behels die gebruik van verskeie algoritmes om die inligting te karteer in klanke wat mense kan verstaan. Kastner fokus op spesifieke dele van die databeeld en beklemtoon aspekte wat oor die hoof gesien word wanneer die volle sonifikasie gespeel word. Hierdie tegniek maak voorsiening vir 'n dieper verkenning van die data en onthul ingewikkelde musikale patrone daarin.

Kimberly Arcand, Chandra-visualiserings- en opkomende tegnologiewetenskaplike, glo dat hierdie projek nog 'n manier verteenwoordig vir mense om met die naghemel te kommunikeer, soos hulle al vir eeue het. Alhoewel die gereedskap dalk verander het, bly die kernkonsep om inspirasie in die wonders van die heelal te vind en dit deur kuns uit te druk konstant.

Vrae:

V: Wat is sonifikasie?

A: Sonifikasie is die proses om data in klank om te skakel, wat individue in staat stel om inligting deur gehoor eerder as visuele voorstelling waar te neem.

V: Watter teleskope is by die projek betrokke?

A: NASA se Chandra X-straalsterrewag, Hubble-ruimteteleskoop en afgetrede Spitzer-ruimteteleskoop het data vir die projek bygedra.

V: Wie is die komponis Sophie Kastner?

A: Sophie Kastner is die komponis wat met NASA saamwerk om speelbare musiek uit die getransformeerde data te skep.

V: Waar kom die data vir die musiek vandaan?

A: Die data wat vir die musiek gebruik word, word versamel uit 'n klein gebied in die middel van die Melkweg-sterrestelsel, bekend daarvoor dat dit 'n supermassiewe swart gat huisves.