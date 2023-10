Neem aksie: Texans help om voëls te trek deur ligte af te skakel

Elke jaar migreer miljoene voëls deur Texas, wat 'n bedrywige lugweg skep. Hierdie voëls staar egter 'n groot bedreiging in die gesig wanneer hulle deur helder verligte stede vlieg. Lights Out Texas, 'n veldtog wat in 2017 deur Houston Audubon geloods is, het ten doel om Texans op te voed en aan te moedig om nie-noodsaaklike ligte af te skakel gedurende die lente- en herfsmigrasieperiodes, wat veilige deurgang vir hierdie voëls bied.

Volgens die organisasie het 'n voëlbotsing-voorval waarby 'n paar honderd voëls in Galveston betrokke was, gedien as die katalisator vir die skepping van Lights Out Texas. Binne 'n week is byna 400 voëls dood toe hulle met vensters gebots het nadat hulle deur die spreiligte van 'n 32-verdieping wolkekrabber gelok is. Hierdie verwoestende gebeurtenis het die dringende behoefte beklemtoon om die impak van kunsmatige beligting op migrerende voëls aan te spreek.

Om hierdie poging te ondersteun, werk die Universiteit van Oklahoma saam met Lights Out Texas deur 'n projek te doen om die uitwerking van ligbesoedeling op voëlbevolkings te bestudeer. Twintig geboue in Fort Worth is toegerus met dakligsensors om data vir 'n botsingsopname en ligprojek in te samel. Die bevindinge van hierdie projek sal bydra tot 'n beter begrip van hoe lig voëls affekteer en help om strategieë te ontwikkel om hierdie bedreiging te versag.

Fort Worth was 'n belangrike medewerker in hierdie veldtog, en het 'n vennootskap met verskeie organisasies soos die Amon G. Carter Foundation, Fort Worth Audubon Society, en Keep Fort Worth Beautiful. Saam beoog hulle om bewustheid te kweek en inwoners aan te moedig om deel te neem aan die afskakeling van nie-noodsaaklike ligte van 11:6 tot XNUMX:XNUMX tydens voëlmigrasieperiodes.

Texans kan 'n beduidende impak op voëlbewaring maak deur bloot die ligte af te skakel. Deur ligbesoedeling te verminder, kan ons 'n veiliger omgewing vir hierdie trekvoëls skep en hul voortgesette oorlewing verseker.

