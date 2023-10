Is weerlig skaars op Venus? Insigte van die Parker-sonsonde

Opsomming: 'n Nuwe studie van die Universiteit van Colorado Boulder dui daarop dat weerlig op Venus skaars kan wees, as dit enigsins bestaan. Dit daag vorige oortuigings en kunstenaars se indrukke van kragtige weerligstrale in die planeet se dik, bewolkte atmosfeer uit. Die bevindings is gebaseer op data wat deur NASA se Parker-sonsonde ingesamel is, wat Venus se atmosfeer ontleed het tydens 'n verbyvlug in Februarie 2021. Die sonde het elektromagnetiese golwe, bekend as fluitergolwe, opgespoor, wat gewoonlik met weerlig op Aarde geassosieer word. Die ontleding van die data het egter aan die lig gebring dat hierdie golwe afwaarts beweeg in plaas van opwaarts, wat 'n ander oorsaak voorstel, soos versteurings in Venus se swak magneetveld. Die navorsers beoog om meer data van toekomstige verbyvlugte in te samel om die bestaan ​​van weerlig op Venus te bevestig of te weerlê. Die laaste verbyvlug van die Parker-sonsonde is vir November 2024 geskeduleer.

Weerlig op Venus is al byna 40 jaar lank 'n onderwerp van debat onder wetenskaplikes. Terwyl die opsporing van fluitergolwe op die planeet se atmosfeer aanvanklik die oortuiging aangevuur het dat weerlig die oorsaak kan wees, daag die nuwe studie hierdie teorie uit. Whistler-golwe is die eerste keer in 1978 deur NASA se Pioneer Venus-ruimtetuig waargeneem, honderde kilometers bo die grond. Op Aarde kan weerlig elektrone in die atmosfeer versteur en hierdie golwe opwek wat die ruimte in beweeg. Die navorsers hoop om meer fluitergolfdata te ontleed om 'n dieper begrip van Venus se atmosferiese dinamika te kry.

Die Parker-sonsonde, alhoewel dit nie ontwerp is om Venus te bestudeer nie, het waardevolle insigte in die planeet se atmosfeer en gedrag verskaf. Sy vorige verbyvlug het die afwaartse beweging van fluitergolwe bespeur, in teenstelling met verwagtinge gebaseer op die Aarde se weerliggedrag. Deur die data van toekomstige verbyvlugte te ontleed, poog wetenskaplikes om die ware aard van hierdie elektromagnetiese golwe te bepaal en 'n afdoende antwoord te gee oor die bestaan ​​van weerlig op Venus.

Alhoewel die nuwe studie nie die moontlikheid van weerlig op Venus heeltemal uitsluit nie, dui dit daarop dat dit skaars is, wat vorige aannames uitdaag. Die laaste verbyvlug van die Parker-sonsonde in November 2024 sal 'n uitstekende geleentheid bied om meer data in te samel en moontlik die debat oor weerlig op Venus eens en vir altyd te besleg.

