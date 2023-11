Uitwerking van ligbesoedeling op Nagtelike natuurlewe

Ligbesoedeling, ook bekend as kunsmatige lig in die nag (ALAN), hou 'n beduidende bedreiging in vir nagtelike wild regoor die wêreld, veral vlermuise. ’n Onlangse studie wat deur navorsers van die Great Hollow Nature Preserve & Ecological Research Centre en Bat Conservation International gedoen is, het gepoog om vas te stel in watter mate ligte vlermuise uit hul habitat kan verplaas.

In hierdie eksperiment het die navorsers die vlermuissoek-habitat in Connecticut kunsmatig verlig met residensiële LED-spreiligte. Hulle het die aktiwiteit van twee lig-sku Noord-Amerikaanse vlermuisspesies gemeet, die klein bruin vlermuis (Myotis lucifugus) en die groot bruin vlermuis (Eptesicus fuscus), met behulp van akoestiese opnemers wat op 25-meter-intervalle van die ligte af geplaas is.

Die resultate het aan die lig gebring dat selfs op afstande van 75 meter, die teenwoordigheid van ligte die soekaktiwiteit van klein bruin vlermuise aansienlik verminder het. Trouens, op 75 meter daarvandaan was hul kossoekaktiwiteit gemiddeld net 43% van wat dit gedurende 'n donker nag sou wees. Aan die ander kant was groot bruin vlermuise minder aangetas, en het geen verskil in teenwoordigheid/afwesigheid op enige afstand getoon nie en slegs 'n beduidende vermindering in vreetaktiwiteit tot 25 meter weg.

Interessant genoeg het die uitwerking van die beligting op hierdie twee vlermuisspesies 'n beduidende verandering in die algehele gemeenskapsamestelling van die vlermuisbevolking tot 50 meter weg tot gevolg gehad. Dit dui daarop dat selfs kleinskaalse, residensiële beligting verreikende verplasingseffekte op lig-sku Noord-Amerikaanse vlermuise kan hê en verskuiwings in gemeenskapsamestelling buite die onmiddellike area van verligting kan aandryf.

Die studie beklemtoon die behoefte aan behoorlike bestuur van ligbesoedeling om vlermuishabitatte te beskerm. Die navorsers stel voor dat wit LED-beligting afgeskerm of gedistansieer moet word van habitatte en bewegingskorridors wat kos soek om vermorsing tot 0 lux te beperk. Hul bevindinge beklemtoon die belangrikheid daarvan om die potensiële impak van kunsmatige lig snags op vlermuise in grondgebruikbeplanning en regulering van natuurlike hulpbronne te oorweeg.

Vrae:

V: Wat is ligbesoedeling?

A: Ligbesoedeling, ook bekend as kunsmatige lig in die nag (ALAN), verwys na die oormatige en verkeerd gerigte kunsmatige lig wat die naghemel verhelder, wat 'n reeks negatiewe effekte op ekosisteme en menslike gesondheid veroorsaak.

V: Waarom word vlermuise deur ligbesoedeling geraak?

A: Vlermuise is nagdiere wat op duisternis staatmaak vir verskeie aktiwiteite, soos kos soek en navigasie. Ligbesoedeling ontwrig hul natuurlike gedrag en kan hulle uit hul habitatte verplaas.

V: Hoe kan ligbesoedeling bestuur word?

A: Die bestuur van ligbesoedeling behels die gebruik van afgeskermde of behoorlik georiënteerde beligtingstoebehore, die vermindering van die algehele hoeveelheid kunsmatige lig, en die skep van donker lugreserwes of beskermde gebiede waar beligting tot die minimum beperk word.

V: Wat is die potensiële impak van ligbesoedeling op vlermuisbevolkings?

A: Ligbesoedeling kan lei tot verminderde kossoekaktiwiteit, habitatverplasing, veranderde gemeenskapsamestellings en algehele habitatdegradasie vir lig-sku vlermuisspesies. Dit is van kardinale belang om ligbesoedeling tot die minimum te beperk om gesonde vlermuisbevolkings te bewaar.