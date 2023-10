Moontlike aanspraakmakers op die Nobelprys vir Fisika 2023

Navorsers op die gebied van lig, nuwe materiale en kosmiese verkenning word bespiegel om potensiële aanspraakmakers te wees vir vanjaar se Nobelprys vir Fisika. Die ontvanger van die toekenning sal Dinsdag om 11:45 (0945 GMT) in Stockholm aangekondig word. Die prys volg op die vorige dag se erkenning van Katalin Kariko en Drew Weissman vir hul baanbrekende werk oor mRNA-tegnologie.

Die Frans-Sweedse atoomfisikus Anne L'Huillier is een potensiële bekroonde vir haar bydraes tot die studie van "regtig kort laserpulse wat jou toelaat om die supervinnige beweging van elektrone binne molekules te volg." L'Huillier was ook 'n ontvanger van verlede jaar se gesogte Wolf-prys, dikwels gesien as 'n voorloper van die Nobelprys.

Denemarke se Olga Botner, bekend vir haar werk oor kosmiese neutrino's, kan ook 'n sterk aanspraakmaker wees. Haar navorsing fokus op die gebruik van neutrino-tegnologie in die IceCube-sterrewag in Antarktika om die heelal te verken.

Terwyl onlangse Fisika-pryse rondom sterrekunde, astrofisika en kosmologie gesentreer het, is dit onwaarskynlik dat die James Webb-ruimteteleskoop vanjaar erken sal word. Dit word egter as 'n potensiële kandidaat in die toekoms beskou.

Die veld van kwantummeganika, ten spyte daarvan dat dit in die verlede erkenning ontvang het, het steeds baie verdienstelike wetenskaplikes. Potensiële kandidate sluit in Ignacio Cirac van Spanje, David Deutsch van die VK, Peter Shor van die VSA en Peter Zoller van Oostenryk. Ander noemenswaardige figure in die veld is Yakir Aharonov van Israel en Michael Berry van Brittanje, wat albei belangrike ontdekkings in kwantummeganika gemaak het.

Daar is ook 'n moontlikheid dat die prys toegeken kan word vir praktiese prestasies, soos die werk van Stuart P. Parkin van Brittanje op die gebied van spintroniese materiale, wat databergingsvermoëns grootliks beïnvloed het.

Navorsing oor lig kan ook erken word, met name soos John B. Pendry van Brittanje, bekend vir sy werk oor die "onsigbaarheidsmantel", en navorsers op die gebied van fotovoltaïese en geleidende eienskappe van gedraaide grafeen wat genoem word.

Die Nobelprys vir Fisika word Woensdag gevolg deur die Chemieprys, gevolg deur die Letterkunde- en Vredespryse onderskeidelik Donderdag en Vrydag. Die Ekonomie-prys sal die 2023 Nobelseisoen Maandag afsluit.

