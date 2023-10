Navorsing na lig, nuwe materiale en kosmiese verkenning moontlike mededingers vir die Nobelprys vir Fisika

Die Nobelprys vir Fisika, wat Dinsdag aangekondig sal word, het kenners wat bespiegel oor potensiële pryswenners in die veld. Een aanspraakmaker kan die Frans-Sweedse atoomfisikus Anne L'Huillier wees vir haar werk oor kort laserpulse wat die waarneming van elektronbeweging in molekules moontlik maak. Nog 'n potensiële kandidaat is Denemarke se Olga Botner, bekend vir haar verkenning van die heelal met behulp van kosmiese neutrino's.

Die veld van kwantummeganika het ook aandag getrek, met noemenswaardige figure soos Spanje se Ignacio Cirac, die VK se David Deutsch, en die VSA se Peter Shor wat oorweeg word vir hul bydraes tot kwantumrekenaars. Ander aanspraakmakers in die veld sluit in Yakir Aharonov en Michael Berry, wat beduidende ontdekkings in kwantummeganika gemaak het.

Praktiese toepassings van fisika is ook aan die gang. Stuart P. Parkin van Brittanje, 'n pionier in spintroniese materiale, word erken vir sy kritiese werk in die verhoging van datadigtheid en bergingsvermoëns in rekenaarskyfdryf. Sharon Glotzer, 'n Amerikaanse fisikus, is uitgelig vir haar strategieë om die samestellingsproses te beheer om nuwe materiale te ontwerp.

Die veld van lignavorsing het ook aandag getrek. John B. Pendry van Brittanje, bekend vir sy werk oor die "onsigbaarheidsmantel", waar hy materiaal gebruik om lig te buig en voorwerpe onsigbaar te maak, is 'n moontlike aanspraakmaker. Ander areas van belang sluit in fotovoltaïese, die omskakeling van lig in elektrisiteit en die geleidende eienskappe van gedraaide grafeen.

Die Nobelprys vir Fisika sal die volgende dag kort gevolg word deur die Chemieprys, met die Literatuur- en Vredespryse wat later in die week aangekondig sal word.

Bron: AFP