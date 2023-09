Nuwe beeldtegniek onthul kosmiese webfilamente wat sterrestelsels verbind

Sterrekundiges het die ontwykende gloed van die kosmiese web, die grootste struktuur in die heelal wat sterrestelsels oor groot afstande verbind, suksesvol vasgevang. Hierdie deurbraak verskaf waardevolle insigte in die vorming en evolusie van sterrestelsels, sowel as die opsporing van donker materie, wat 80% van die heelal se massa uitmaak.

Voorheen, in 2014, het sterrekundiges bestraling van 'n verre kwasar gebruik om die kosmiese web te beeld. Vervolgens, in 2019, is jong, stervormende sterrestelsels gebruik om hierdie onderling gekoppelde netwerk te verlig. Nou het sterrekundiges die lig wat deur die kosmiese web uitgestraal word direk in die dieptes van die ruimte, ongeveer 10 tot 12 miljard ligjare weg, afgebeeld.

Christopher Martin, die hoofskrywer van die studie en 'n professor in fisika aan die California Institute of Technology, het verduidelik dat hierdie nuwe bevinding sterrekundiges in staat stel om die filamentêre strukture te sien sonder dat 'n nabygeleë helder voorwerp nodig is. Die span het die Keck Cosmic Web Imager by die Keck-sterrewag in Hawaii gebruik om emissies van waterstofgas, wat die hoofkomponent van die kosmiese web vorm, te jag.

Om die uitdaging van ligbesoedeling te oorkom, het die span beelde geneem van twee duidelike kolle van die lug wat verskillende dele van die kosmiese web bevat. Deur die agtergrondlig van een beeld af te trek en omgekeerd, kon die navorsers die filamentêre netwerk van die kosmiese web isoleer, soos voorspel deur simulasies. Hierdie innoverende tegniek bied sterrekundiges 'n driedimensionele kaart van die kosmiese web.

Hierdie beelde bied nie net 'n dieper begrip van hoe sterrestelsels vorm en ontwikkel nie, maar werp ook lig op die rol van die kosmiese web in gasvoorsiening vir groei en stervorming. Daar word geglo dat sterrestelsels by die kruisings van hierdie filamente vorm.

Die navorsing, gepubliseer in die joernaal Nature, verteenwoordig 'n belangrike mylpaal in ons verkenning van die heelal en open nuwe weë om die kosmiese web en die impak daarvan op die vorming en evolusie van sterrestelsels te bestudeer.

Definisies:

1. Kosmiese Web: 'n Groot netwerk van filamente wat sterrestelsels oor die heelal verbind.

2. Donker Materie: 'n Vorm van materie wat nie lig uitstraal of in wisselwerking daarmee is nie, wat ongeveer 80% van die heelal se massa uitmaak.

Bronne: Nature, WM Keck Sterrewag