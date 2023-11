Nuwe insigte in die oorsprong van lewe in die sterrestelsel

’n Baanbrekende studie het lig gewerp op hoe komete en asteroïdes ’n deurslaggewende rol speel in die verspreiding van die noodsaaklike boustene van lewe oor die sterrestelsel. Alhoewel daar lank reeds teoretiseer is dat die aarde se water ontstaan ​​het uit veelvuldige impakte oor miljoene jare, delf hierdie navorsing dieper in die meganika van hierdie verskynsel en die implikasies daarvan vir die ontwikkeling van lewe op ander planete.

Anders as vorige studies wat uitsluitlik op Aarde gefokus is, ondersoek hierdie studie wat deur navorsers van die Universiteit van Cambridge in die Verenigde Koninkryk gedoen is, die interaksies tussen komete, asteroïdes en planete in die algemeen. Gepubliseer in die gewaardeerde Proceedings of the Royal Society, bied die artikel wiskundige modelleringstegnieke aan om te demonstreer hoe komete moontlik kan bydra tot die oorsprong van lewe.

Die navorsers beklemtoon dat komete self nie die oorspronklike bron van lewe is nie. Hulle stel egter voor dat die komeet teen 'n relatief stadige pas moet beweeg om die impak van lewensnoodsaaklike molekules te laat oorleef. As die komeet of asteroïde te vinnig beweeg, sal die intense hitte wat tydens impak gegenereer word, veroorsaak dat hierdie molekules uitmekaar breek. Volgens die studie is die spoedgrens vir impakoorlewing ongeveer 15 kilometer per sekonde.

Een fassinerende konsep wat in die navorsing aangebied word, is die idee om komete te “bons”. Die wetenskaplikes stel voor dat komete net genoegsaam kan vertraag en die nodige molekules kan bewaar as hulle van een planeet na 'n ander "bons" en geleidelik momentum verloor totdat hulle uiteindelik met 'n planeet bots. Hierdie scenario is egter net moontlik in sterstelsels wat verskeie planete het wat in die nabyheid van mekaar geleë is.

Richard Anslow, die eerste skrywer van die studie van Cambridge Universiteit se Instituut vir Sterrekunde, verduidelik die belangrikheid van hierdie navorsing vir sterrekundiges wat op soek is na bewoonbare "Aarde 2.0" planete. Die bevindinge dui daarop dat eksoplaneetjagters hul aandag moet fokus op sterstelsels met laemassa-planete wat naby mekaar wentel. Deur hierdie stelsels te bestudeer, kan ons verdere insigte ontbloot oor die moontlikheid van lewe buite die Aarde.

Soos Anslow afsluit, "Dit is 'n opwindende tyd om vooruitgang in sterrekunde en chemie te kombineer om van die mees fundamentele vrae van almal te bestudeer." Met hierdie navorsing kom ons nader aan die begrip van die oorsprong van lewe in die heelal en die potensiaal vir bewoonbare wêrelde elders in die sterrestelsel.

FAQ

V: Is komete die bron van lewe?

A: Nee, komete is nie die oorsprong van lewe nie, maar hulle kan die nodige molekules vir lewe aan 'n planeet lewer.

V: Hoe vinnig kan 'n komeet of asteroïde reis en steeds lewensnoodsaaklike molekules lewer?

A: Volgens die studie is die limiet ongeveer 15 kilometer per sekonde. Enige vinniger, en die impak sal te veel hitte genereer, wat die molekules uitmekaar breek.

V: Hoe vertraag komete genoeg om die molekules te bewaar?

A: Die navorsers stel voor dat komete kan vertraag deur van een planeet na 'n ander te "bons" en geleidelik momentum te verloor totdat hulle 'n planeet tref.

V: Op watter tipe sterrestelsels moet navorsers fokus wanneer hulle na bewoonbare planete soek?

A: Die studie stel voor dat navorsers sterstelsels met lae massa planete in 'n nabye wentelbaan aan ander planete in die stelsel moet prioritiseer.