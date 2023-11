Nuwe ontdekking: die oorsprong van Libiese woestynglas onthul

Wetenskaplikes het uiteindelik die raaisel agter die oorsprong van Libiese woestynglas ontrafel, 'n unieke en waardevolle mineraal wat in die Groot Sandsee-woestyn gevind word. ’n Onlangse studie, wat in samewerking met navorsers van Duitsland, Egipte en Marokko uitgevoer is, het gevorderde mikroskopietegnologie gebruik om lig op hierdie enigmatiese stof te werp.

Kenners het dekades lank die oorsprong van Libiese woestynglas gedebatteer en teorieë voorgestel wat wissel van vulkaniese aktiwiteit op die maan tot weerligstrale op Aarde. Die onlangse studie verskaf egter 'n baanbrekende openbaring. Daar word nou geglo dat die glas afkomstig is van 'n meteorietinslag op ons planeet se oppervlak.

Die navorsingspan het die nuutste transmissie-elektronmikroskopie (TEM) gebruik om monsters van die glas te ondersoek. Deur hierdie tegniek kon hulle klein mineraaldeeltjies in die glas waarneem, spesifiek verskillende tipes sirkoniumoksied (ZrO₂). Een so 'n mineraal, kubieke sirkonia, word algemeen gebruik as 'n diamantvervanger in juweliersware. Nog 'n seldsame mineraal wat waargeneem is, was orto-II of OII, wat uiters hoë druk vereis om te vorm.

Hierdie bevindinge dui daarop dat die glas gevorm het onder toestande van hoë temperatuur en druk, wat slegs bereik kan word deur meteoriet impakte of atoombom ontploffings in die aardkors. Verder dui die studie daarop dat die glas ongeveer 29 miljoen jaar oud is.

Terwyl die ontdekking van die glas se oorsprong 'n beduidende mylpaal aandui, is daar nog talle vrae. Die presiese ligging en grootte van die impakkrater, bekend as die ouerkrater, bly onbekend. Bestaande meteorietkraters in die omgewing is te ver en te klein om rekening te hou met die groot hoeveelhede Libiese woestynglas wat in een gebied gekonsentreer is.

Navorsers beplan nou om afstandwaarnemingstudies en geofisiese tegnieke te gebruik om die geheimsinnige ouerkrater op te spoor en te ondersoek. Hul uiteindelike doel is om die oorblywende raaisels rondom hierdie boeiende stof wat in die hartjie van die Groot Sandsee-woestyn gevind word, te ontrafel.