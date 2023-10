NASA se LHASA 2.0 wen sagteware van die jaar-toekenning vir grondverskuiwing-analise

NASA se Aardwetenskappe-afdeling by die Goddard-ruimtevlugsentrum in Maryland is bekroon met die Sagteware van die Jaar (SOY)-toekenning vir hul ontwikkeling van die Grondverskuiwinggevaarbepaling vir Situasiebewustheid (LHASA) weergawe 2.0. LHASA is 'n data-gedrewe sagteware-instrument wat ontwerp is om situasiebewustheid te verskaf vir reënval-geaktiveerde grondverskuiwingsgevaargevalle regoor die wêreld.

Die SOY-toekenning is NASA se hoogste lof vir sagteware-uitnemendheid, en dit word jaarliks ​​toegeken aan sagteware wat die agentskap se missieprestasie aansienlik verbeter. Dit is slegs die tweede keer in die afgelope 17 jaar dat 'n span van Goddard die toekenning wen.

LHASA inkorporeer grondverskuiwingdata van regoor die wêreld in 'n masjienleerraamwerk, wat dit toelaat om die relatiewe waarskynlikheid van 'n grondverskuiwing te skat. Die instrument verskaf gevaarskattings op 'n globale skaal, wat verbeterde bewustheid moontlik maak en rampbeplanning en -reaksie vergemaklik. Dit kan deur regeringsagentskappe, noodlenigingsorganisasies, noodreaksiepersoneel en versekeraars gebruik word.

Dalia Kirschbaum, direkteur van die Afdeling Aardwetenskappe, het opgewondenheid uitgespreek oor die erkenning vir LHASA se wetenskaplike en tegnologiese prestasies. Sy hoop dat streekgemeenskappe die model sal gebruik om grondverskuiwingsgevare in hul gebiede beter te verstaan.

LHASA is beskikbaar as gratis en oopbronsagteware op die Landslides @ NASA webwerf. Gebruikers kan toegang tot die sagteware kry, grondverskuiwings rapporteer, relevante brondata bekyk en verkry, en meer te wete kom oor NASA se pogings om grondverskuiwing te modelleer. Die instrument het ten doel om verskeie belanghebbendes by te staan ​​in rampgereedheid en -reaksie.

Bronne:

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/nasa-software-of-the-year-award-winner-provides-landslide-insights)

– Grondverskuiwings @ NASA (https://landslides.nasa.gov/)