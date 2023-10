"Outonome visuele navigasiestelsel vir diepruimtesondes ontwikkel deur Italiaanse ingenieurs"

Italiaanse ingenieurs van Politecnico di Milano het 'n visueel-gebaseerde outonome navigasiestelsel ontwikkel wat 'n omwenteling van ruimtetuigopsporing in diep ruimte kan veroorsaak. Die huidige metode om sondes met die hand deur data-analise op te spoor, sal nie skaalbaar wees nie, aangesien meer ruimtetuie interplanetêre reise onderneem. Die nuwe tegniek neem inspirasie van outonome motors, wat visuele stelsels en hoogs sensitiewe kameras gebruik om beelde van ligbronne, spesifiek planete, in die sonnestelsel vas te vang. Deur die posisionering van hierdie planete in 'n visuele raam te kombineer met presiese tydsberekeningdata van die sonde, kan die algoritme die sonde se ligging in die ruimte akkuraat bepaal.

Anders as meer komplekse algoritmes wat op pulsars of radioseine van grondstasies staatmaak, vereis hierdie visueel-gebaseerde stelsel minimale rekenaarkrag en kan dit aan boord geoutomatiseer word, selfs op klein ruimtetuie soos Cubesats. Die algoritme staar egter verskeie uitdagings in die gesig, insluitend die identifisering van planete in die vasgelegde beelde en die berekening van trajekte en spoed met behulp van orbitaalmeganika-algoritmes. Kursusaanpassings moet ook gemaak word om te verseker dat die sonde op die regte pad bly.

Die ingenieurs het hul algoritme bekragtig deur 'n vlug van die Aarde na Mars te simuleer, waar die modelsonde sy ligging binne 'n 2000 km-reeks en sy spoed binne 0.5 km/s aan die einde van die reis akkuraat bereken het. Die implementering van die algoritme in hardeware op 'n werklike diepruimtesonde is nog onseker, maar dit is deel van 'n deurlopende befondsingsprogram van die Europese Navorsingsraad.

Hierdie baanbrekende ontwikkeling in outonome visuele navigasie kan die weg baan vir meer doeltreffende en skaalbare opsporing van ruimtetuie in diepruimteverkenning.

Bronne:

– Andreis et al – ’n Outonome Visie-gebaseerde Algoritme vir Interplanetêre Navigasie

– UT – Binnekort kan elke ruimtetuig die sonnestelsel outonoom navigeer met behulp van Pulsars

– UT – Navigasie kan op die maan gedoen word net deur na nabygeleë landmerke te kyk

– UT – Robotte in ’n wentelbaan word selfs meer gewild. Daar lê nog baie tegniese uitdagings voor.