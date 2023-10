Positiewe houding gekoppel aan leersukses, vind meta-studie

'n Meta-studie uitgevoer deur die DIPF | Leibniz Instituut vir Navorsing en Inligting in Onderwys en ander instellings het bevind dat studente wat 'n positiewe houding het oor hul vermoëns en die vakke wat hulle bestudeer, meer geneig is om hul leerdoelwitte te bereik. Omgekeerd kan studente wat nie vertroue in hul vermoëns het nie, sukkel om hul doelwitte te bereik. Die studie het data van vyf intensiewe longitudinale studies ontleed wat daaglikse opnames van universiteitstudente ingesluit het.

Die resultate het 'n sleutelbeginsel van motiveringsnavorsing bevestig: dat vertroue in 'n mens se vermoëns, belangstelling in die vak en sukses met mekaar verbind is. Die navorsers het ook 'n goeie sirkel geïdentifiseer, waardeur studente wat eendag hul leerdoelwitte bereik meer gemotiveerd is om die volgende dag voort te gaan leer. Aan die ander kant is 'n bose kringloop waargeneem wanneer leerdoelwitte nie bereik is nie, wat gelei het tot verminderde motivering en 'n neiging om uit te stel.

Interessant genoeg het die versuim om doelwitte te bereik nie altyd 'n negatiewe spiraal tot gevolg gehad nie. Sommige studente was nie ontmoedig deur mislukking nie en het eerder selfs meer vasbeslote geraak om sukses te behaal. Die studie het ook bevind dat studente wat in hul vak belangstel meer geneig is om hul doelwitte te bereik.

In teenstelling met verwagtinge, het die hoeveelheid tyd wat aan die studie bestee is, nie gekorreleer met leerdoelwitbereiking nie. Die navorsers stel voor dat die persepsie van taakmoeilikheid 'n rol kan speel in die hoeveelheid tyd wat aan studie bestee word.

Terwyl die studies op universiteitstudente gefokus het, glo die navorsers dat die bevindinge waarskynlik van toepassing is op ander ouderdomsgroepe, soos skoolkinders. Verdere navorsing sal nodig wees om dit te bevestig.

Oor die algemeen beklemtoon die metastudie die belangrike rol wat motivering, 'n positiewe gesindheid en belangstelling in die vak speel in leersukses. Deur hierdie eienskappe te bevorder, kan opvoeders studente effektief ondersteun om hul doelwitte te bereik.

Bron: Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (geen URL verskaf nie)