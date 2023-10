Roscosmos Ruimtevaarders voltooi suksesvolle ruimtewandeling ten spyte van uitdagings

Roscosmos-ruimtevaarders, Oleg Kononenko en Nikolai Chub, het op 25 Oktober 'n ruimtewandeling suksesvol voltooi, ten spyte van 'n koelmiddellek en gedeeltelike sonseilontplooiingsprobleme. Die sending van 7 uur en 41 minute het belangrike take behels, soos die inspeksie van die Nauka-module-verkoeler en die vrystelling van 'n nanosatelliet.

Tydens die ruimtewandeling het Kononenko en Chub 'n eksterne rugsteunverkoeler op die Nauka-module noukeurig geïnspekteer en gefotografeer. Hulle het die verkoeler van die verkoelingstelsel geïsoleer, maar tydens die inspeksie is 'n borrel koelmiddel by die lekplek vrygestel. Die toegewyde ruimtevaarders moes hul pakke afvee voordat hulle met die sending voortgegaan het.

Benewens die verkoelerinspeksie, het die ruimtevaarders 'n nanosatelliet vrygestel om sonseiltegnologie te toets. Die nanosatelliet se sonseil kon egter nie ten volle ontplooi nie. Die ruimtevaarders het ook 'n sintetiese radarkommunikasiestelsel geïnstalleer, hoewel een van die radarstelselpanele nie ten volle tydens die ruimtewandeling ontplooi kon word nie.

Na die ruimtewandeling het Kononenko en Chub na-ruimtewandelingprosedures gevolg, hul pakke en gereedskap vir enige tekens van koelmiddel ondersoek en afgevee soos nodig. Hierdie voorsorgmaatreël het ten doel om die inbring van kontaminante in die ruimtestasie-omgewing te verminder. Die atmosfeer binne die stasie sal bykomende filtrasie ondergaan om enige oorblywende spore van kontaminant te verwyder.

Ten spyte van die uitdagings wat tydens die ruimtewandeling in die gesig gestaar is, is die sending as 'n sukses beskou. Oleg Kononenko, met 'n totaal van ses ruimtewandelings onder sy gordel, het sy kundigheid ten toon gestel, terwyl Nikolai Chub sy eerste ruimtewandeling ooit voltooi het. Hierdie sending was die 268ste ruimtewandeling wat gewy is aan ruimtestasiesamestelling, instandhouding en opgraderings.

Die komende ruimtewandeling wat vir Maandag 30 Oktober geskeduleer is, betrek NASA-ruimtevaarders Loral O'Hara en Jasmin Moghbeli. Hulle sal 'n ruimtewandeling uitvoer om 'n defekte elektroniese boks van 'n kommunikasie-antenna-beugel te verwyder en een van twaalf uitschuiflaersamestellings op die hawekap Solar Alpha Rotary Joint te vervang.

vrae

1. Wat was die primêre take wat tydens die Roscosmos-ruimtewandeling voltooi is?

Tydens die ruimtewandeling het die Roscosmos-ruimtevaarders die Nauka-module-verkoeler geïnspekteer, 'n nanosatelliet vrygestel om sonseiltegnologie te toets, en 'n sintetiese radarkommunikasiestelsel geïnstalleer.

2. Het die nanosatelliet se sonseil ten volle ontplooi tydens die ruimtewandeling?

Nee, die nanosatelliet se sonseil kon nie ten volle ontplooi so ver as wat kameras sy vertrek van die stasie kon dophou nie.

3. Hoe het die ruimtevaarders verseker dat die ruimtestasie-omgewing skoon bly?

Na die ruimtewandeling het die ruimtevaarders na-ruimtewandelingprosedures gevolg, hul pakke en gereedskap vir enige koelmiddelresidu geïnspekteer en dit afgevee soos nodig. Bykomende filtrasie sal ook binne die ruimtestasie gebruik word om enige oorblywende spore van kontaminante te verwyder.

4. Wat is die doel van die komende ruimtewandeling waarby NASA-ruimtevaarders betrokke is?

Die komende ruimtewandeling sal die verwydering van 'n foutiewe elektroniese boks van 'n kommunikasie-antenna-beugel en die vervanging van een van twaalf uitschuiflaersamestellings op die hawekap Solar Alpha Rotary Joint behels.