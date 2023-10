Vloeistoflekke van die Russiese ruimtestasie, Crew Safe

By

Vloeistof het uit die Russiese gedeelte van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) gelek, maar die bemanning is volgens die Russiese ruimte-agentskap Roscosmos veilig. Die lekkasie, wat in die Nauka-module van die Russiese segment plaasgevind het, het ontstaan ​​uit die eksterne rugsteunverkoelerkring wat in 2012 na die stasie gebring is. Roscosmos het verseker dat daar geen gevaar vir die wentelende laboratorium inhou nie.

Verlede maand het twee Russiese ruimtevaarders en 'n Amerikaanse ruimtevaarder na die aarde teruggekeer nadat hulle 'n jaar op die ISS deurgebring het. Hulle was aanvanklik bedoel om 'n sending van ses maande te wees, maar hulle verblyf is weens onvoorsiene omstandighede verleng. Die bemanning het met 'n Russiese Sojoes-ruimtetuig na die ruimtestasie gereis. Tydens hul sending het 'n lek egter binne die Sojoes plaasgevind, heel waarskynlik veroorsaak deur 'n klein meteoor-impak. As gevolg hiervan het Moskou nog 'n vuurpyl sonder 'n bemanning gelanseer om die missie te voltooi.

Ten spyte van spanning tussen die Verenigde State en Rusland oor die konflik in die Oekraïne, het die Amerikaanse en Russiese ruimtevaarders 'n jaar aan boord van die ISS deurgebring, wat 'n seldsame plek vir samewerking tussen die twee lande bevorder het.

Die onlangse koelmiddellek-voorval van die Russiese gedeelte van die ISS het kommer laat ontstaan ​​oor die instandhouding en duursaamheid van die verouderingstasie. Roscosmos het egter bevestig dat die situasie onder beheer is, en beklemtoon dat die lekkasie in die eksterne verkoelerkring plaasgevind het eerder as die hoofstelsels van die ruimtestasie. Daar word vinnig opgetree om die probleem aan te spreek en die voortgesette veilige werking van die ISS te verseker.

Ten slotte, terwyl 'n vloeistoflek in die Russiese segment van die Internasionale Ruimtestasie plaasgevind het, is daar geen onmiddellike gevaar vir die bemanning nie. Hierdie voorval dien as 'n herinnering aan die uitdagings wat verband hou met langdurige ruimtesendings en die belangrikheid van gereelde instandhouding en monitering.

