Onthulling van die geheimsinnige oorsprong van 'n antieke primaat in Noord-Amerika

Ontdekkings in Nebraska en China het 'n fassinerende verband tussen die twee streke onthul - albei was eens bewoon deur 'n groep primate wat dertig miljoen jaar terug dateer. Hierdie primate, wat deur wetenskaplikes die "Lazarus"-spesie gedoop is, het die koms van moderne menslike voorouers in Noord-Amerika voorafgegaan.

Anders as Lasarus-spesies, wat ná eeue se verdwyning weer opduik, het die Ekgmowechashala philotau 'n meer intrigerende storie. Hierdie antieke primaat het miljoene jare weer in die fossielrekord verskyn nadat ander Noord-Amerikaanse primate verdwyn het. Navorsers wat die dier se wortels ondersoek het, het tande en kakebene ontdek wat ongeveer dertig miljoen jaar oud is. Hulle het ook afgekom op 'n soortgelyke wese bekend as Palaeohodites naduensis in China.

Gepubliseer in die Journal of Human Evolution, die span se bevindinge werp lig op die oorsprong van hierdie enigmatiese Noord-Amerikaanse dier. In teenstelling met die algemene opvatting, is Ekgmowechashala nie 'n afstammeling of oorblyfsel van vroeëre primate in die streek nie. In plaas daarvan het dit uit Asië ontstaan ​​en gedurende 'n kouer tydperk na Noord-Amerika migreer, heel waarskynlik via die Beringia-landbrug—dieselfde roete wat duisende jare later deur vroeë mense gebruik is.

Hoofstudieskrywer, Kathleen Rust, 'n paleontoloog by die Universiteit van Kansas se Biodiversiteitsinstituut en Natuurhistoriese Museum, het verduidelik: "Ons ontleding dui daarop dat Ekgmowechashala nie 'n oorlewende van vroeëre Noord-Amerikaanse primate is nie, maar 'n afsonderlike spesie wat uit Asië aangekom het."

Chris Beard, 'n gewerwelde paleontoloog aan die Universiteit van Kansas en mede-outeur van die studie, het hierdie sentiment weerspieël, en het opgemerk: "Ekgmowechashala verskyn soos 'n drywende gunslinger in 'n Westerse fliek 'n paar miljoen jaar later, net om 'n kort flits in die uitgestrekte trajek van evolusie.”

Die navorsingspan se werk bou voort op vorige studies wat Ekgmowechashala se Asiatiese oorsprong aangedui het. In 2015 het 'n ander groep wetenskaplikes fossiele van Oregon, Suid-Dakota en Nebraska vergelyk en tot die gevolgtrekking gekom dat die primaat in Asië ontstaan ​​het en ongeveer nege-en-twintig miljoen jaar gelede in Amerika aangekom het. Die onlangse navorsing het egter dieper gedelf deur 'n noue verwantskap tussen Ekgmowechashala en die Asiatiese primaatspesie Palaeohodites naduensis te vestig, wat die Lazarus-spesie se verbintenis met Asië effektief bevestig het.

FAQ

1. Wat is 'n Lasarus-spesie?

'n Lasarus-spesie verwys na 'n groep organismes wat vermoedelik uitgesterf het, maar wat later in die natuur herontdek word.

2. Hoe oud is die tande en kakebene van Ekgmowechashala philotau?

Hierdie fossiele is ongeveer dertig miljoen jaar oud.

3. Hoe het Ekgmowechashala na Noord-Amerika gemigreer?

Ekgmowechashala het waarskynlik gedurende 'n kouer tydperk na Noord-Amerika migreer vanaf Asië, moontlik met behulp van die Beringia-landbrug.

4. Wat is die verwantskap tussen Ekgmowechashala en Palaeohodites naduensis?

Ekgmowechashala is nou verwant aan die Asiatiese primaatspesie Palaeohodites naduensis, wat die Noord-Amerikaanse primaat se oorsprong in Asië bevestig.

Bronne: Journal of Human Evolution, Gizmodo