Vreemde lavawêrelde kan die aarde se verlede verlig, stel studie voor

Onlangse rekenaarsimulasies het aan die lig gebring dat vreemde lawawêrelde die sleutel kan hou om te verstaan ​​hoe die aarde die noodsaaklike elemente vir lewe verkry het. Hierdie vurige planete, gekenmerk deur oseane van borrelende magma, het die vermoë om vlugtige gasse diep in hul mantels vas te vang. Die vermoë om hierdie vlugtige elemente binne hul binnekant te behou, kan 'n planeet se bewoonbaarheid grootliks beïnvloed.

Die planetêre wetenskaplike Kiersten Boley van Ohio State University en haar span het rekenaarsimulasies uitgevoer om die evolusie van "bruisende super-aarde" te bestudeer - super-aarde bedek met gesmelte rotseoseane gemeng met vlugtige gasse. Deur digitale modelle van lawawêrelde met verskillende chemiese samestellings en wisselende oppervlaktemperature te bou, het die navorsers die verkoelingsproses van hierdie planete gesimuleer. Hulle het ontdek dat in sekere scenario's, 'n stadig afkoelende lawa-wêreld aansienlike hoeveelhede water en koolstof diep in sy binnekant kan behou - belangrike verbindings vir die ontwikkeling van lewe.

Lava-wêrelde, alhoewel eksoties klink, is eintlik redelik algemeen in ons heelal. Ongeveer die helfte van die rotsagtige planete wat tot dusver ontdek is, is lawawêrelde eerder as soliede rotse. Hierdie vurige planete, anders as enigiets in ons eie Sonnestelsel, bied waardevolle insigte in die vorming en evolusie van rotsagtige planete.

Boley se simulasies het getoon dat daar veelvuldige verkoelings- en stollingsweë vir hierdie magmawêrelde is, afhangende van faktore soos die chemiese samestelling van die magma en die teenwoordigheid van 'n atmosfeer. Een eienaardige moontlikheid ontstaan ​​wanneer die afkoeling in die middel van die magma-oseaan begin, wat 'n oppervlak-magma-oseaan tot gevolg het met 'n diep mantel van magma en 'n soliede laag tussenin. Vlugtige gasse, soos water en koolstof, kan uit die magma-oseaan ontsnap en in die ruimte vrygelaat word as die planeet nie 'n atmosfeer het nie. Sommige van hierdie vlugtige elemente kan egter in die gesmelte rots onder die soliede laag vasgevang word soos die planeet afkoel. In sekere gevalle kan hierdie vasgevange gasse uiteindelik deur krake of porieë in die rots na die planeet se oppervlak ontsnap.

Boley se navorsing dui daarop dat 'n planeet vier keer die massa van die aarde meer as 130 keer die aarde se watervoorraad en 1,000 XNUMX keer die aarde se koolstofvoorraad in sy mantel kan berg. Alhoewel dit ver van bewoonbaar is, bied hierdie lawawêrelde waardevolle insigte in die prosesse wat planete dryf om bevorderlike omgewings vir lewe te word.

Bronne:

– Die Astrofisiese Tydskrif

– Ohio State University