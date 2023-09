JWST-waarnemings stel voor dat sterkontaminasie inmeng met metings van TRAPPIST-1b-eksoplaneet

Nuwe waarnemings wat deur die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) gemaak is, dui daarop dat die gedrag van die gasheerster van die TRAPPIST-1b-eksoplaneet akkurate metings van die eksoplaneet kan beïnvloed. Vroeër vanjaar is ontdek dat TRAPPIST-1b, 'n rotsagtige eksoplaneet wat 40 ligjaar weg geleë is, nie 'n waarneembare atmosfeer het om dit teen die bestraling van sy gasheerster te beskerm nie.

Die onlangse naby-infrarooi spektroskopiese waarnemings deur die JWST, gelei deur die sterrekundige Olivia Lim van die Universiteit van Montreal, dui daarop dat sterbesoedeling kan lei tot vals opsporing van molekules wat nie eintlik verwant is aan die eksoplaneet nie. Ryan MacDonald, ’n astrofisikus aan die Universiteit van Michigan, verduidelik dat die ster die oorheersende faktor in die waarnemings is, wat ook ander planete in die stelsel beïnvloed.

Die variasies in 'n ster se helderheid wat veroorsaak word deur stervlekke en faculae kan 'n beduidende impak hê op spektroskopiese ondersoeke van eksoplaneetatmosfeer. Wanneer 'n eksoplaneet voor sy gasheerster beweeg, verdof die ster se lig effens, wat wetenskaplikes in staat stel om veranderinge in die ligspektrum te bestudeer wat die teenwoordigheid van spesifieke molekules kan bepaal. Die onlangse waarnemings toon egter dat steraktiwiteit, soos fakkels en ander onvoorspelbare gebeure, die spektroskopiese data kan besoedel.

Om akkurate interpretasie van die data te verseker, het die navorsingspan die sterbesoedeling gemodelleer en ontledings van die data gedoen, beide met en sonder die kontaminasie wat verwyder is. Albei resultate het getoon dat die spektrum met TRAPPIST-1b soortgelyk was aan die spektrum sonder, wat vroeëre bevindings bevestig het dat die eksoplaneet nie 'n atmosfeer het nie.

Hierdie bevindings is van kardinale belang aangesien die TRAPPIST-1-stelsel sewe eksoplanete bevat, en drie van hulle is in die ster se bewoonbare sone. Met die wete dat sterbesmetting resultate kan beïnvloed, kan wetenskaplikes dit nou in ag neem wanneer hulle hierdie potensieel bewoonbare planete bestudeer.

Verdere teoretiese werk en/of waarnemings van die gasheerster is nodig om die bydrae van sterkontaminasie tot toekomstige transmissiespektra beter te verstaan.

Definisies:

– Eksoplanete: Planete wat buite ons sonnestelsel om ’n ster wentel.

– Mid-infrarooi fotometriese waarnemings: Metings van die intensiteit van infrarooi lig wat deur 'n voorwerp by 'n spesifieke golflengtereeks uitgestraal word.

– Naby-infrarooi spektroskopiese waarnemings: Ontleding van die interaksie tussen lig en materie in die naby-infrarooi reeks om inligting oor die samestelling en eienskappe van voorwerpe in te samel.

– Spektroskopiese waarnemings: Die studie van die interaksie tussen elektromagnetiese straling en materie, wat gebruik word om die samestelling en kenmerke van voorwerpe te bepaal deur hul uitgestraalde of geabsorbeerde lig te ontleed.

– Sterkontaminasie: Interferensie wat veroorsaak word deur variasies in helderheid en aktiwiteit van 'n ster wanneer 'n eksoplaneet waargeneem word.

– The Astrophysical Journal Letters: ’n Eweknie-geëvalueerde wetenskaplike tydskrif wat navorsing in astrofisika en sterrekunde publiseer.

