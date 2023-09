Finale Supermaan van 2023 sal die naghemel verlig

Die laaste supermaan van 2023 sal Vrydagaand die naghemel pryk, en bied 'n manjifieke gesig vir sterrekykers. Bekend as 'n supermaan, vind hierdie hemelverskynsel plaas wanneer die maan die naaste aan die aarde is, wat 'n 30% toename in helderheid tot gevolg het in vergelyking met sy verste punt. Gevolglik word dit die grootste en helderste volmaan wat met die blote oog sigbaar is.

Sterrekunde Ierland het mense aangemoedig om na buite te waag en hierdie ontsagwekkende gebeurtenis te aanskou, en verseker dat die skouspel nog Saterdag sigbaar sal wees, al is dit in 'n effens mindere mate. David Moore, redakteur van Astronomy Ireland Magazine, verduidelik dat vanjaar se oesmaan ook die 4de en laaste supermaan van 2023 is, wat dit 'n unieke en opwindende gebeurtenis maak vir sterrekunde-entoesiaste.

Die ideale tyd om die supermaan waar te neem is tydens maanopkoms, wat saamval met die ondergang van die son. Dit is wanneer die maan-illusie op sy sterkste is, wat 'n optiese effek skep wat die maan selfs groter vir die menslike oog laat lyk. As die maanopkoms saamval met verskeie argitektoniese strukture, natuurlike landskappe, of selfs met geliefdes, kan dit asemrowende en kreatiewe foto's skep.

Die tydskrif Astronomy Ireland het individue versoek om hul foto's of geskrewe waarnemings by te dra vir publikasie in 'n spesiale resensie van die geleentheid. Die organisasie hoop dat mense van regoor die land hul beste beelde sal instuur om in die komende supermaan-uitgawe te verskyn.

In Ierland is die beste tyd om na die maan te kyk op Vrydag vanaf 7:18. Saterdag is die maanopkoms vir 7:31 geskeduleer. Moenie hierdie merkwaardige hemelse vertoning mis nie – neem 'n oomblik om die skoonheid en wonder van die laaste supermaan van 2023 te waardeer.