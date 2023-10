Stargazers verwonder hulle oor die laaste supermaan van die jaar

Sterrekykers regoor die wêreld is met 'n asemrowende gesig getrakteer toe die laaste supermaan van die jaar, ook bekend as die 'Oesmaan', Donderdag en Vrydag die naghemel gepryk het. Dit was die vierde supermaan in 'n reeks wat in Julie begin het. Ongelukkig sal die volgende supermaan eers in September 2024 plaasvind.

'n Supermaan vind plaas wanneer 'n volmaan saamval met sy perigeum, wat sy naaste punt aan die aarde in sy elliptiese wentelbaan is. Hierdie astronomiese verskynsel lei daartoe dat die maan ongeveer 14 persent groter en 30 persent helderder lyk as wanneer dit op sy verste punt is. Die supermaan is ’n betowerende skouspel, maar sy grootteverskil van ’n gemiddelde volmaan kan uitdagend wees om sonder ’n verwysingspunt op te spoor, soos nabygeleë geboue of landskapkenmerke.

Die vorige supermaan, wat op 31 Augustus plaasgevind het, was 'n buitengewone gebeurtenis aangesien dit 'n supermaan met 'n blou maan gekombineer het. Die 'Blou Supermaan' was die helderste en grootste volmaan van die jaar. Hierdie hemelse gebeurtenisse is 'n verrassing vir sterrekunde-entoesiaste en toevallige waarnemers.

Daar is na die laaste supermaan verwys as die 'Oesmaan' vanweë sy korrelasie met die begin van die oesseisoen in die Noordelike Halfrond. Dit het 'n skilderagtige agtergrond vir boere en natuurliefhebbers gebied.

Skygazers sal nou ’n hele jaar lank geduldig moet wag totdat die volgende supermaan sy verskyning maak op 18 September. Dit is opmerklik dat net twee supermane in 2024 verwag word.

