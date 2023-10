Gigantiese supermaan om Ierse lug te verlig

Sterrekykers in Ierland is in vir 'n skouspelagtige vertoning vanaand terwyl die laaste Supermaan van 2023 die naghemel pryk. Hierdie verskynsel vind plaas wanneer 'n volmaan op sy naaste punt aan die aarde in sy wentelbaan is. Volgens David Moore, stigter van Sterrekunde Ierland, sal die maan so buitengewoon naby wees dat dit met die blote oog sigbaar sal wees sonder dat 'n verkyker nodig is.

Benewens die feit dat dit 'n Supermaan is, staan ​​vanaand se maan ook bekend as die Oesmaan. In antieke tye het boere die opkoms van die maan gebruik om die beste tyd te bepaal om hul oeste snags in te bring. Hierdie spesifieke Oesmaan sal ongeveer 30% helderder as gewoonlik wees, wat bydra tot die ontsagwekkende skouspel.

Die maan sal elke nag ongeveer 15 minute later verskyn en sal na verwagting vanaand om 7:31 opkom. Moore stel voor dat die beste tyd om die maan waar te neem tussen 7:30 en 8:00 is, veral vir diegene aan die suidwestelike kus, terwyl diegene in die noordweste nog 10 minute moet wag.

’n Supermaan vind plaas wanneer die maan se wentelbaan die naaste aan die aarde is terwyl dit terselfdertyd vol is. Hierdie seldsame gebeurtenis het die afgelope jaar drie keer plaasgevind, met voorvalle in Julie, Augustus en weer in Augustus. Vanaand se Supermaan is selfs meer uniek aangesien Jupiter ook net bokant die maan sigbaar sal wees.

Om hierdie hemelse wonder te aanskou, is geen spesiale toerusting nodig nie. Die maan sal groot genoeg wees om met die blote oog gesien te word. As jy egter nader wil kyk, kan 'n teleskoop of inzoom met jou foonkamera 'n meer gedetailleerde aansig gee.

Sterrekunde Ierland nooi mense om hul foto's van vanaand se Supermaan in te stuur vir moontlike publikasie in hul tydskrif. E-pos om jou foto's in te dien [e-pos beskerm].

