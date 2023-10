Pragtige beeld onthul sterreroetes by ESO se Paranal-sterrewag

Die European Southern Observatory (ESO) het 'n asemrowende nuwe beeld gedeel wat die betowerende roetes van sterre oor die naghemel vasvang. Die foto, wat by die ESO se Paranal-sterrewag in die Chileense Atacama-woestyn geneem is, wys die skoonheid van langblootstellingfotografie uit.

Die Paranal-sterrewag is die tuiste van die Very Large Telescope (VLT), wat uit vier eenheidsteleskope en vier hulpteleskope bestaan. Op die voorgrond van die beeld kan 'n mens 'n kleiner, beweegbare hulpteleskoop sien. Sterrekundiges het 'n lang blootstellingstegniek gebruik om die naghemel oor 'n paar uur te fotografeer, wat gelei het tot 'n verstommende sleep-effek waar die sterlig blykbaar boë oor die sterrewag se teleskope vorm.

In die beeld kan twee helderoranje lasers gesien word wat uit een van die Eenheidsteleskope voortspruit. Hierdie lasers, bekend as lasergidssterre, is noodsaaklik om die vervorming van sterlig wat deur die Aarde se onstuimige atmosfeer veroorsaak word, reg te stel. Deur opwindende natriumatome in die boonste laag van die atmosfeer skep die lasers kunsmatige sterre wat as verwysingspunte vir grondgebaseerde teleskope dien. Dit stel sterrekundiges in staat om vir atmosferiese onstuimigheid te vergoed en skerper beelde van die lug te verkry.

ESO-amptenare verduidelik dat die laserstrale in teenoorgestelde rigtings gerig is weens die lang blootstellingsduur, waartydens die teleskoop herposisioneer is om verskeie teikens in die lug waar te neem. Die lasers wat gebruik word lewer 'n indrukwekkende 22 watt krag, ongeveer 4000 keer die maksimum krag van 'n laserwyser.

Die nuwe beeld dien as 'n herinnering aan die Aarde se konstante rotasie om sy as. Terwyl ons sterre gewoonlik as individuele ligpunte waarneem, vang die sterspore wat hier uitgebeeld word die roterende beweging van die lug relatief tot die agtergrond van sterre vas.

Ten slotte bied die beeld van ESO se Paranal-sterrewag 'n boeiende blik op die betowerende skoonheid van die naghemel. Deur die gebruik van fotografie met lang blootstelling en lasergidssterre navigeer sterrekundiges deur die Aarde se onstuimige atmosfeer om duideliker en skerper beelde van ons hemelse omgewing vas te vang.

