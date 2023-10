Laser-gyroskoop volg fluktuasies in die aarde se rotasie in reële tyd

Navorsers in Duitsland en Nieu-Seeland het ’n lasergyroskoop ontwikkel wat skommelinge in die Aarde se rotasie in byna intydse akkuraat kan volg. Die tegniek is eenvoudiger as huidige metodes en kan insig gee in verskynsels wat die skommelinge veroorsaak, soos verskuiwings in seestrome.

Die Aarde se rotasie ervaar klein fluktuasies in sy tempo en rigting. Sommige van hierdie fluktuasies word goed verstaan, soos dié wat veroorsaak word deur die getykragte van die Maan en Son. Ander, soos dié wat verband hou met die uitruil van momentum tussen die vaste aarde en sy omgewing, word egter nie goed verstaan ​​nie. Hierdie effekte kan ontstaan ​​as gevolg van klimaatsgebeure soos El Niño, wat seestrome verander. Die meting van hierdie skommelinge in Aarde se rotasie kan belangrike prosesse in die atmosfeer openbaar.

Die meeste rotasiestudies behels die kombinasie van data van globale satellietnavigasiestelsels, radio-astronomie-waarnemings en laserafstand. As gevolg van die kompleksiteit van die kombinasie van hierdie tegnieke, kan slegs een meting per dag gedoen word.

'n Span navorsers aan die Tegniese Universiteit van München het 'n lasergyroskoop geskep wat hierdie klein skommelinge in byna intydse kan meet. Hul instrument, wat in 'n groot vertrek kan pas, bestaan ​​uit 'n optiese holte wat lig om 'n vierkantige paadjie lei. Laserstrale word in teenoorgestelde rigtings om die holte gestuur, wat 'n ringlaser-gyroskoop skep. ’n Rotasie van die giroskoop beïnvloed die interferensiepatroon wat geskep word wanneer die twee strale gekombineer word, wat die navorsers in staat stel om die skommelinge in Aarde se rotasie te meet.

Die span het verskeie uitdagings in die gesig gestaar met die ontwikkeling van die lasergyroskoop. Hulle moes verseker dat dit sensitief genoeg is om variasies so subtiel soos 3 dele per miljard van die Aarde se rotasiesnelheid op te los. Hulle moes ook stabiliteitskwessies aanspreek en metodes ontwikkel om foute reg te stel wat deur die wisselende oriëntasie van die Aarde se rotasie-as ingestel is.

Die navorsers het hierdie uitdagings suksesvol oorkom en kan nou die Aarde se rotasietempo monitor tot 'n resolusie van net 'n paar millisekondes oor 120 dae. Dit stel hulle in staat om variasies in die lengte van die dag deurlopend en intyds op te spoor. Die volgende doelwit is om die gyroscoop se stabiliteit verder uit te brei om die seisoenale effek van momentumoordragte vas te vang.

Hierdie navorsing verskaf 'n nuwe en eenvoudiger metode om skommelinge in Aarde se rotasie te meet, wat waardevolle insig bied in die prosesse wat ons planeet en sy atmosfeer beïnvloed.

Bron:

Nature Photonics