Antieke boomringe openbaar bewyse van die sterkste sonstorm ooit

’n Onlangse studie gelei deur Edouard Bard van die Collège de France het bewyse ontbloot van wat die kragtigste sonbestralingsstorm kan wees wat nog ooit opgespoor is. Die navorsingspan het koolstof-14-vlakke in begrawe dennebome ontleed en die bron geverifieer deur gebruik te maak van berillium-10 isotope wat in Groenland yskerne gevind word. Hierdie boomringe bied waardevolle insig in die Son se gedrag in die verre verlede.

Die styging in koolstof-14-vlakke wat in die begrawe dennebome ontdek is, dui op die bestaan ​​van 'n ongekende sonbestralingsstorm. Sonstralingstorms word veroorsaak deur sonvlamme en koronale massa-uitstoot. Daarom dui die intense sonstralingstorm op die voorkoms van die sterkste ruimteweergebeurtenis wat tot dusver gedokumenteer is.

Benewens hierdie beduidende vonds, het die navorsers ook 'n ander gebeurtenis in hul boomringdata geïdentifiseer. Hierdie gebeurtenis, hoewel nie so ekstreem soos die 14,300 100 jaar oue piek nie, het ongeveer 14,000 jaar geduur van 13,900 17 tot XNUMX XNUMX jaar gelede. Die span teoretiseer dat hierdie gebeurtenis 'n uiterste minimum in sonaktiwiteit verteenwoordig, soortgelyk aan die Maunder-minimum wat in die XNUMXde eeu waargeneem is.

Die toename in koolstof-14-vlakke gedurende hierdie tydperke is vermoedelik die gevolg van 'n minder aktiewe sonkragmagnetiese veld, wat meer hoë-energie galaktiese kosmiese strale in die sonnestelsel toelaat. Wanneer hierdie kosmiese strale in wisselwerking met die aarde se atmosfeer inwerk, veroorsaak dit soortgelyke reaksies as sonkrag-kosmiese strale.

Hierdie studie beklemtoon die belangrikheid van die gebruik van boomringdata in samewerking met yskerne om 'n beter begrip van sonaktiwiteit deur die geskiedenis heen te verkry. Alhoewel direkte instrumentele metings van sonaktiwiteit eers sedert die 17de eeu beskikbaar was, bied boomringe en yskerne waardevolle insig in die Son se gedrag in die meer verre verlede.

