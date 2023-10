Antieke boomringe onthul katastrofiese sonstorm

Wetenskaplikes het bewyse ontdek van 'n massiewe sonstorm wat 14,300 XNUMX jaar gelede plaasgevind het, wat die grootste bekende sonstormgebeurtenis in die geskiedenis merk. Deur boomringe van die Franse Alpe te ontleed, het 'n internasionale span wetenskaplikes 'n skerp styging in radiokoolstofvlakke waargeneem, wat vasgestel is dat dit deur die sonstorm veroorsaak is. Hierdie bevinding wek kommer oor die potensiële impak van 'n soortgelyke gebeurtenis in moderne tye, aangesien dit verwoestende uitwerking op ons tegnologie-afhanklike samelewing kan hê.

Die navorsers waarsku dat 'n sonstorm van so 'n omvang vandag kan lei tot die verlies van telekommunikasie- en satellietstelsels, sowel as wydverspreide onderbrekings in elektrisiteitsnetwerke. Die finansiële koste van so 'n gebeurtenis sal aansienlik wees en miljarde dollars bereik. Daarom is begrip en voorbereiding vir sulke storms noodsaaklik om ons globale kommunikasie- en energie-infrastruktuur te beskerm.

Die studie, gepubliseer in The Royal Society's Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, werp nuwe lig op die uiterste gedrag van die Son en die risiko's wat dit vir die Aarde inhou. Die navorsers het subfossiele bome van die Drouzetrivier in die Suid-Franse Alpe ontleed, waar hulle die radiokoolstofpiek ontdek het wat die voorkoms van die sonstorm aangedui het. Deur hierdie piek te vergelyk met metings van berillium wat in Groenland yskerne gevind is, het die span bevestig dat die piek wel deur 'n massiewe sonstorm veroorsaak is.

Die wetenskaplikes beklemtoon die noodsaaklikheid om sonstorms en hul potensiële impak verder te bestudeer om veerkragtigheid in ons kommunikasie- en energiestelsels in te bou. Hulle beklemtoon dat soortgelyke gebeure in die toekoms katastrofies kan wees, en dit is van kardinale belang om voorbereid te wees en ons infrastruktuur te beskerm teen potensiële skade. Die ontdekking van die grootste bekende sonstorm in die geskiedenis dien as 'n herinnering aan ons beperkte begrip van die Son se gedrag en die gevare wat dit vir die samelewing op Aarde inhou.

Definisies:

– Radiokoolstof: ’n Radioaktiewe isotoop van koolstof wat gebruik word om die ouderdom van antieke artefakte en materiale te bepaal.

– Sonstorm: 'n Gebeurtenis wat veroorsaak word deur versteurings op die Son se oppervlak wat massiewe hoeveelhede energie en deeltjies in die ruimte vrystel.

– Subfossiel: Die oorblyfsels van 'n organisme wat nie die fossiliseringsproses voltooi het nie.

– Berillium: 'n Chemiese element wat dikwels in navorsing gebruik word om omgewings- en klimaatsveranderinge te ontleed.

– Groenland Yskerns: Silinders ys wat vanaf die poolyskappe in Groenland geboor word, wat waardevolle inligting oor die Aarde se klimaat in die verlede verskaf.

Bronne: The Royal Society's Philosophical Transactions A: Wiskundige, Fisiese en Ingenieurswetenskappe