Die grootste asteroïdemonster wat ooit versamel is, keer terug na die aarde

Stukke asteroïde wat waardevolle insigte in die vroeë dae van ons sonnestelsel en die oorsprong van water op aarde kan verskaf, gaan in die Utah-woestyn land. Dit is die hoogtepunt van NASA se OSIRIS-REx-sending, wat daarop gemik was om 'n aansienlike monster van rotse en stof van die naby-aarde asteroïde Bennu te versamel. Die ruimtetuig het sy monster suksesvol in 2020 gekry en sal Sondag 'n kapsule vrystel wat die monster bevat.

Die versamelde monster sal wetenskaplikes 'n kykie bied in die samestelling van materiale wat tydens die vorming van ons sonnestelsel teenwoordig is. Navorsers glo dat asteroïdes soos Bennu relatief onveranderd gebly het sedert die vroeë dae van ons kosmiese woonbuurt. Die herwonne gesteentes sal bestudeer word om toekomstige eksplorasie in te lig en lig te werp op hoe asteroïdes moontlik bygedra het tot die vorming van die aarde se rotsagtige dele, sowel as die lewering van water aan ons planeet.

Die houer wat die monster bevat, wat ongeveer 250 gram weeg, sal teen 'n spoed van ongeveer 27,000 5,000 myl per uur na die aarde afsak. Dit sal temperature van ongeveer XNUMX XNUMX grade Fahrenheit teëkom wanneer dit die aarde se atmosfeer binnedring. Die kapsule is toegerus met 'n hitte skild om die monster te beskerm teen aanbrand. Na ontplooiing van valskerms om sy afkoms te vertraag, word verwag dat die kapsule saggies in Utah sal raak.

Na die landing sal voorsorgmaatreëls getref word om te verseker dat die monster onbesmet bly. Sodra hierdie prosedures voltooi is, sal die monster na NASA se Johnson Space Centre in Houston vervoer word, waar dit in Oktober aan die publiek bekend gemaak sal word. Die sending kan implikasies hê vir toekomstige asteroïedverkenning en die moontlikheid om asteroïdes as hulpbronne te gebruik.

Bronne: Phys.org, Bloomberg