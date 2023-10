Kommunikasiesatelliet BlueWalker 3 bedreig astronomiese waarnemings

’n Onlangse studie wat in Nature gepubliseer is, het aan die lig gebring dat BlueWalker 3, ’n prototipe-satelliet wat deur die Texas-gebaseerde beginonderneming AST SpaceMobile gelanseer is, kommer onder sterrekundiges veroorsaak. Die satelliet, wat deel is van ’n groter plan om selfoontorings in die ruimte te vestig, ontwrig reeds aardgebaseerde waarnemings van die heelal.

BlueWalker 3 is die eerste van byna 100 satelliete wat 'n wentelbaankonstellasie sal vorm. Die studie het waarnemings van professionele en amateur-sterrekundiges wêreldwyd saamgestel en gevind dat die satelliet so helder soos twee van die tien helderste sterre in die naghemel verskyn het. Een van die grootste bekommernisse is dat hierdie satelliete sonlig na die aarde terugkaats, wat moontlik strepe oor astronomiese beelde kan veroorsaak en met wetenskaplike data inmeng. Hulle kan ook inmeng met radio-astronomie, wat wyebandontvangers en nabygeleë beskermde radio-astronomiebande beïnvloed.

Ander maatskappye, soos SpaceX, Amazon en OneWeb, lanseer ook groot getalle satelliete in 'n lae Aarde-baan. Hierdie tendens van toenemend groter en helderder satelliete hou 'n beduidende bedreiging vir astronomiese sigbaarheid in. Huidige aanbevelings wat deur die Internasionale Astronomiese Unie (IAU) gestel is om die uitwerking van satelliete op sigbaarheid te versag, word nie deur hierdie satelliete nagekom nie.

Alhoewel daar tans geen amptelike regulasies oor satelliethelderheid is nie, was maatskappye soos SpaceX in gesprek met die IAU om hierdie kwessie aan te spreek. AST SpaceMobile, die maatskappy agter BlueWalker 3, werk ook saam met NASA en sterrekundegroepe om maniere te vind om die satelliet se impak op astronomiese waarnemings te versag. Hulle ondersoek moontlike operasionele ingrypings, vermy uitsendings in sensitiewe gebiede en gebruik vlugmaneuvers om die satelliet se helderheid te verminder.

Die studie skrywers beveel aan dat die impak van satelliete op sterrekunde in ag geneem word tydens die magtigingsproses vir hul lansering. Dit is van kardinale belang om 'n balans te vind tussen die voordele van satellietkommunikasie en die behoud van astronomiese waarnemings.