Nuwe NASA-verslag onthul vinniger sinkende brandpunte in New York

'n Onlangse verslag van NASA het verskeie plekke in New York uitgelig wat teen 'n vinniger tempo sink as die res van die stad. Die studie, wat deur navorsers van NASA se Jet Propulsion Laboratory en Rutgers Universiteit gedoen is, het bevind dat LaGuardia-lughawe, Arthur Ashe-stadion en sekere areas van Coney Island die vinnigste sink ervaar.

Volgens die verslag het LaGuardia se aanloopbane en Arthur Ashe-stadion teen 'n tempo van onderskeidelik 3.7 en 4.6 millimeter per jaar gesink vanaf 2016 tot 2023. Dit is dubbel die gemiddelde sinktempo van 1.6 millimeter per jaar wat die res van die stad ervaar. .

Wetenskaplikes het kommer uitgespreek oor die potensiële gevare wat hierdie sinking inhou, veral in samehang met stygende seevlakke. Die kombinasie van sinkende land en hoër seevlakke kan tot rampspoedige uitkomste lei tydens kragtige storms soos orkaan Sandy.

Afgesien van LaGuardia en Arthur Ashe, het die studie ook Interstate 78 en Highway 440 geïdentifiseer as gebiede wat teen hoër koerse sink in vergelyking met die res van die stad. Ander plekke wat vinniger sink ervaar, sluit in Coney Island, Governors Island, Staten Island-buurte soos Midland en South Beach, en die kusbuurt Arverne by the Sea in die suide van Queens.

Die navorsers het opgemerk dat LaGuardia en Arthur Ashe-stadion albei op voormalige stortingsterreine gebou is, wat hul versnelde sink kan verklaar. Die studie se hoofskrywer, Brett Buzzang, het die belangrikheid beklemtoon om hierdie data te gebruik om effektiewe strategieë vir toekomstige vloedvoorkoming te ontwikkel.

Die verslag bou voort op vorige bevindings deur die Verenigde State se Geologiese Opname, wat voorgestel het dat New York Stad stadig besig was om onder die gewig van sy geboue te sink. Die gekombineerde impak van sinkende grond en stygende seevlakke stel 'n voortdurende uitdaging vir die stad in die beskerming van sy kusbevolkings en infrastruktuur.

Bronne: Science.org, Washington Post