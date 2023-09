New York City Sinking: Studie identifiseer gebiede wat die vinnigste sink

’n Onlangse studie wat deur NASA se Jet Propulsion Laboratory en Rutgers Universiteit gedoen is, het die streke in die New York City-metropolitaanse gebied geïdentifiseer wat die vinnigste sink. Die studie het Interferometriese Sintetiese Aperture Radar (InSAR) en die Global Navigation Satellite System gebruik om die "hot spots" van sinkende land te bepaal.

Die navorsers het bevind dat New York City teen 'n tempo van ongeveer 1.6 millimeter per jaar sink. Die woonbuurte wat die vinnigste vertikale landbeweging ervaar het, was LaGuardia-lughawe en Arthur Ashe-stadion, albei geleë in Queens. Trouens, die sinkende grond onder die Arthur Ashe-stadion het vereis dat 'n liggewig lapdak geïnstalleer word, aangesien dit nie 'n gereeld geboude dak kon ondersteun nie.

Hoofweg 440 en Interstate 78, buite New York City, is ook geïdentifiseer as sink teen vinniger tempo as die omliggende gebiede. Die sinking word toegeskryf aan 'n geologiese proses genaamd gletsiale isostatiese aanpassing, wat plaasvind as onderdrukte land van die smelting van die yskap duisende jare gelede opstyg en dan mettertyd terugsak.

Die navorsing dui daarop dat die verwydering van water uit ondergrondse akwifere kan bydra tot die verhoogde sinking. Dit is interessant om daarop te let dat al die geïdentifiseerde sinkende brandpunte voorheen as stortingsterreine gebruik is.

Alhoewel die sink van hierdie gebiede nie direk deur klimaatsverandering veroorsaak word nie, word verwag dat hulle meer kwesbaar sal wees vir toekomstige oorstromings van stygende seevlakke. Aan die ander kant het die studie ook gebiede van opheffing aan die lig gebring, soos Oos-Williamsburg se Newton Creek, waar 'n projek om besoedeling uit die spruit se akwifeer te verwyder met grondopheffing gekorreleer het.

Verdere navorsing is nodig om die presiese oorsake van hierdie opgehewe gebiede te bepaal. Hierdie studie verskaf egter waardevolle insigte in die sinkende en stygende landdinamika binne die New York City metropolitaanse gebied.

