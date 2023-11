Die ontwikkeling van K6: 'n Deurbraak in ekovriendelike isolasiegas

Die Koreaanse Elektrotegnologie Navorsingsinstituut (KERI) het aansienlike vordering gemaak om die omgewingsimpak van swaelheksafluoried (SF6), 'n skadelike isolerende gas wat wyd in die kragtoerustingveld gebruik word, aan te spreek. KERI se baanbrekende oplossing kom in die vorm van 'K6', 'n eko-vriendelike alternatief vir SF6 wat 'n lae aardverwarmingspotensiaal vertoon en nie-giftig is.

SF6 het bewys dat dit 'n uitstekende isolerende gas is met uitstekende boogblusvermoëns. Sy aardverwarmingspotensiaal is egter verstommende 23,500 6 keer hoër as dié van koolstofdioksied. Boonop bly SF3,200 vir tot XNUMX XNUMX jaar in die atmosfeer, wat die omgewingsgevolge vererger.

Met die erkenning van die dringende behoefte aan 'n volhoubare alternatief, het KERI 'n missie begin om 'n eko-vriendelike gas te ontwikkel wat SF6 kan vervang. Terwyl pogings wêreldwyd aangewend is om 'n plaasvervanger te vind, skep KERI se sukses 'n nuwe presedent in die veld. Die ontwikkeling van so 'n gas het unieke uitdagings gebied as gevolg van wisselende regulasies oor die gebruik van chemikalieë in verskillende lande en die sensitiewe aard van die stof. Private maatskappye het dikwels struikelblokke in die gesig gestaar in terme van koste, tyd en die potensiaal vir mislukking.

KERI se navorsingspogings het uitgeloop op die skepping van K6, 'n isolerende gas wat met 'n aardverwarmingspotensiaal van minder as 1 spog en geen giftige bestanddele bevat nie. Die optimale kookpunt (-26°C) maak die toepassing daarvan in verskeie gebiede moontlik, wat dit baie veelsydig maak. K6 is reeds suksesvol toegepas op ultrahoëspanning transmissiestroombrekers, wat die streng toetsstandaarde wat deur die Internasionale Elektrotegniese Kommissie (IEC) gestel is, slaag.

Die impak van K6 strek verder as die omgewingsvoordele wat dit bied. Aangesien Suid-Korea 'n prominente posisie in die wêreldwye kragtoestelbedryf beklee, sal die ontwikkeling van K6 na verwagting aansienlike ekonomiese en industriële implikasies hê. KERI beplan om K6 verder toe te pas op 'n reeks kragtoestelle, insluitend transformators en skakelaars, wat bydra tot die algehele vermindering van kweekhuisgasvrystellings en pogings om klimaatsverandering te versag.

Met planne vir kommersialisering en tegnologie-oordrag na Koreaanse kragapparaatmaatskappye, beoog KERI om die mededingendheid van die binnelandse kragapparaatbedryf te verbeter. Deur duidelike ontwerpstandaarde daar te stel en die wydverspreide gebruik van eko-vriendelike gas te bevorder, sal KERI se verbintenis tot samewerking met bedryfsvennote 'n meer volhoubare toekoms vorm.

