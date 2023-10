Kim Kardashian en ander bekendes gebruik 'n katagtige vokale styl, onthul studie

’n Nuwe studie wat in die joernaal Current Biology gepubliseer is, het aan die lig gebring dat Kim Kardashian en ander bekendes dikwels ’n spesifieke praatstem gebruik wat soortgelyk is aan ’n kat se spin. Hierdie praattegniek staan ​​bekend as vokale braai.

Navorsers het drie stemregisters geïdentifiseer wat mense tipies gebruik om te kommunikeer. Hierdie registers word geproduseer deur lug wat oor die vokale voue in die larinks beweeg. Die drie mees gebruikte registers is die vokale braai, bors en falsetto.

Die borsregister is wat ons tipies gebruik wanneer ons normaal praat, en falsetto verteenwoordig 'n hoër frekwensie. Aan die ander kant produseer vokale braai 'n laer frekwensiereeks as die borsregister. Bekendes soos Kim Kardashian, Katy Perry en Paris Hilton is bekend daarvoor dat hulle vokale braai in hul toespraak gebruik. Interessant genoeg gebruik katte ook vokale braai wanneer hulle spin, wat die verband tussen die twee verder vestig.

Die studie het bevind dat katte 'n unieke pad in hul vokale voue het, wat waarskynlik hul vermoë verduidelik om lae-frekwensie klanke te produseer. Christian T Herbst, die hoofskrywer van die studie, het verduidelik dat hierdie pad klein diere soos katte toelaat om ongelooflike lae frekwensies te produseer, onder wat deur menslike stemme gegenereer kan word.

Dit is egter belangrik om daarop te let dat 'n ander studie gepubliseer in die Journal of Voice die negatiewe persepsie van vroue wat met vokale braai praat, uitgelig het. Vroue met vokale braai is as minder intelligent en aantreklik beskou. Hierdie persepsie is moontlik gekoppel aan die feit dat vokale braai die toonhoogte van 'n vrou se stem verlaag, wat haar meer manlik kan laat klink. Die studie skrywers het voorgestel dat mense lae frekwensies wat verband hou met vokale braai in manlike sprekers kan duld omdat dit 'n meer algemene konteks is waarin ons hulle teëkom.

Ten slotte werp hierdie studie lig op die vokale tegnieke wat deur bekendes gebruik word en hul ooreenkomste met die klanke wat deur katte geproduseer word. Alhoewel vokale braai gewild kan wees onder sommige individue, is dit belangrik om bewus te wees van die potensiële impak wat dit op persepsie en sosiale oordeel kan hê.

Definisies:

– Stembraai: ’n Praattegniek wat gekenmerk word deur ’n laefrekwensieregister wat deur die larinks geproduseer word.

– Stemregisters: Verskillende reekse frekwensies waarin mense vokale klanke produseer.

– larinks: Ook bekend as die stemkas, dit bevat die stemvoue wat klank produseer.

– Borsregister: Die vokale register wat tipies vir normale spraak gebruik word.

– Falsetto: 'n Stemregister wat gekenmerk word deur 'n hoër frekwensie as die borsregister.

