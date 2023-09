Die Keck Cosmic Web Imager onthul die verborge struktuur van die kosmiese web

Die Keck Cosmic Web Imager (KCWI), ontwerp deur Caltech se Edward C. Stone Professor in Fisika Christopher Martin en sy span, het 'n baanbrekende ontdekking gemaak deur die ontwykende kosmiese web direk af te beeld. Die kosmiese web is saamgestel uit dowwe filamente wat sterrestelsels oor die uitgestrekte ruimte verbind, wat optree as gasstrome wat sterrestelsels voorsien van die materiaal wat nodig is om sterre te vorm.

Terwyl sterrekundiges al baie jare van die kosmiese web weet, was dit uitdagend om direk waar te neem, veral in die donkerder streke van die ruimte. Die KCWI-instrument, geleë by die WM Keck-sterrewag in Hawaiʻi, het egter die uitgestraalde lig van die verborge streke van die kosmiese web suksesvol vasgevang.

Voorheen het Martin en sy span 'n prototipe-instrument genaamd die Cosmic Web Imager gebruik om 'n filament waar te neem wat deur 'n nabygeleë kwasar verlig is. Hierdie jongste ontdekking stel hulle egter in staat om die kosmiese web waar te neem sonder die behoefte aan eksterne beligting.

Die nuutgevonde vermoë om die kosmiese web direk in beeld te bring, voorsien sterrekundiges van waardevolle inligting wat noodsaaklik is om die vorming en evolusie van sterrestelsels te verstaan. Daarbenewens stel dit navorsers in staat om die verspreiding van donker materie, die geheimsinnige stof wat 'n beduidende deel van die heelal uitmaak, te karteer.

Die kosmiese web speel 'n belangrike rol in die vorming van die struktuur van die heelal en bevat die meerderheid van die gewone materie in ons sterrestelsel. Deur die verborge struktuur daarvan te ontbloot, is sterrekundiges in staat om insigte te kry in die fundamentele werking van die heelal.

Bronne:

– Nature Astronomie (2023). DOI: 10.1038/s41550-023-02054-1