Sterrekundiges ontdek nuwe metode om die heelal se uitbreidingstempo te meet

Sterrekundiges probeer al lank om die tempo waarteen die heelal uitbrei te verstaan, maar het 'n groot verskil in hul metings teëgekom. Die direkte metode om die uitsettingtempo te meet deur waar te neem hoe voorwerpe blykbaar van ons af wegtrek, gee konsekwent resultate wat ongeveer 9% hoër is as die waardes wat verkry is deur seine van die vroeë Heelal te bestudeer. Hierdie teenstrydigheid het kommer wek en gelei tot 'n herevaluering van ons begrip van die Heelal.

Om hierdie probleem te oorkom, het wetenskaplikes na nuwe maniere gesoek om die uitbreidingstempo met groter akkuraatheid te meet. Een moontlike oplossing behels die bestudering van "standaard kerse" soos tipe Ia supernovas, wat bekende intrinsieke eienskappe het. Dit was egter 'n uitdaging om hierdie seldsame gebeurtenisse op uiterste afstande waar te neem.

Gelukkig is 'n deurbraak gemaak. Dr. Brenda Frye en haar span het onlangs 'n tipe Ia-supernova ontdek wat verdriedubbel verskyn het in 'n gravitasielens wat deur 'n sterrestelselswerm op die voorgrond geskep is. Hierdie unieke waarneming bied die moontlikheid om die uitbreidingstempo meer akkuraat as ooit tevore te meet.

Tipe Ia supernovas is veral nuttig vir afstandmetings vanweë hul helderheid en standaard eienskappe. Deur die ligkurwe van 'n tipe Ia-supernova te ontleed en sy rooiverskuiwing te bepaal, kan sterrekundiges sy afstand bepaal en dit gebruik om die uitsettingtempo direk te meet.

Gravitasielens, die buiging van lig deur die teenwoordigheid van 'n voorgrondmassa, kan selfs meer waardevolle data verskaf. Wanneer 'n massiewe voorgrondvoorwerp 'n agtergrondsterrestelsel vergroot deur middel van lensing, kan die metings van die gravitasietydvertraging van enige verbygaande gebeurtenisse binne die lensbeelde gebruik word om die uitbreidingstempo te skat.

Die ontdekking van 'n sterk gravitasielens wat 'n gebied wat verre, massiewe en stervormende sterrestelsels bevat, vergroot, hou groot belofte in om die uitbreidingstempo van die Heelal te verstaan. Verdere waarnemings en metings oor tyd kan deurslaggewende insigte in hierdie fundamentele aspek van kosmologie verskaf.

Bron: Scientific American, Space.com