Sterrekundiges bestudeer TRAPPIST-1 b om waarnemings van eksoplanete te verstaan

Sterrekundiges het 'n studie met die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) gedoen om insigte te kry oor hoe 'n ster waarnemings van eksoplanete in die bewoonbare sone kan beïnvloed. Die fokus van die studie was TRAPPIST-1 b, die planeet naaste aan sy ster in die TRAPPIST-1 sonnestelsel.

TRAPPIST-1 is 'n sonnestelsel wat 40 ligjare van ons son af geleë is. Dit bestaan ​​uit sewe aardgroot planete wat om 'n koue ster wentel. In die bewoonbare sone van koel sterre is daar 'n moontlikheid dat vloeibare water op die oppervlak van wentelende planete bestaan.

Die waarnemings wat deur die span gemaak is, wat die sterrekundige van die Universiteit van Michigan en NASA Sagan-genoot Ryan MacDonald ingesluit het, het nie tekens van 'n atmosfeer rondom TRAPPIST-1 b opgespoor nie. Dit dui daarop dat die planeet óf 'n kaal rots kan wees, wolke op hoë hoogte kan hê, óf 'n baie swaar molekule soos koolstofdioksied kan hê, wat die atmosfeer te klein sal maak om op te spoor.

Die span het egter opgemerk dat die ster self die grootste impak op hul waarnemings gehad het. Hierdie bevinding dui aan dat die ster se invloed ook waarnemings van ander planete in die TRAPPIST-1-stelsel sal beïnvloed.

Die navorsers se ondersoek het ten doel gehad om vas te stel in watter mate die ster waarnemings van die planete in die TRAPPIST-1-stelsel beïnvloed. Om hierdie impak te verstaan, is van kardinale belang om data wat verkry is van ander eksoplanete in die bewoonbare sones van koel sterre akkuraat te interpreteer.

Die studie se bevindinge is in The Astrophysical Journal Letters gepubliseer, wat waardevolle insigte bied in die faktore wat waarnemings van eksoplanete beïnvloed en bydra tot ons begrip van planetêre stelsels buite ons eie.

Bron: Universiteit van Michigan, The Astrophysical Journal Letters