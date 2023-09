Nuwe insigte in die TRAPPIST-1 eksoplanetêre stelsel

’n Span sterrekundiges van die Universiteit van Montréal (UdeM), saam met navorsers van Kanada, die VK en die VSA, het aansienlike vordering gemaak om die TRAPPIST-1 eksoplanetêre stelsel te verstaan. Hierdie stelsel, wat uit sewe aard-grootte eksoplanete bestaan, insluitend drie binne die bewoonbare sone, het bespiegelinge opgewek oor die moontlikheid om menslike lewe te huisves.

Die navorsing, gepubliseer in die Astrophysical Journal Letters, het gefokus op die komplekse verhouding tussen steraktiwiteit en die eienskappe van eksoplanete. TRAPPIST-1, wat 40 ligjaar van die aarde af geleë is, is 'n kleiner en koeler ster in vergelyking met ons son. Die unieke kenmerke daarvan het die aandag van wetenskaplikes en ruimte-entoesiaste getrek.

Die studie, gelei deur iREx-doktorale student Olivia Lim, het die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) gebruik om TRAPPIST-1 b, die eksoplaneet naaste aan die ster, waar te neem. Dit was die eerste spektroskopiese waarnemings van enige TRAPPIST-1-planeet deur die JWST. Deur transmissiespektroskopie te gebruik, het die navorsers die lig van die ster ontleed nadat dit tydens 'n transito deur die eksoplaneet se atmosfeer gegaan het. Dit het hulle in staat gestel om die unieke vingerafdruk van molekules en atome wat in die atmosfeer teenwoordig is, te identifiseer.

'n Sleutelbevinding van die studie was die beduidende rol van steraktiwiteit en kontaminasie in die vorming van die aard van 'n eksoplaneet. Sterkontaminasie verwys na die invloed van die ster se kenmerke, soos donker kolle en helder faculae, op die metings van die eksoplaneet se atmosfeer. Die wetenskaplikes het dwingende bewyse ontdek dat sterbesoedeling 'n deurslaggewende rol speel in die vorming van die transmissiespektra van TRAPPIST-1 b en die ander planete in die stelsel.

Die studie het ook die uitdagings uitgelig wat verband hou met die interpretasie van data wat deur steraktiwiteit geraak word, soos stervlamme. Hierdie onvoorspelbare gebeure kan die meting van lig wat deur die planeet geblokkeer word, beïnvloed, wat potensiële valse seine skep.

Verder het die navorsers verskeie atmosferiese modelle vir TRAPPIST-1 b ondersoek op grond van die JWST-waarnemings. Hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat wolkvrye, waterstofryke atmosfeer uitgesluit kan word, maar dunner atmosfeer wat bestaan ​​uit water, koolstofdioksied, metaan of 'n Titan-agtige atmosfeer kan nie met selfvertroue uitgesluit word nie.

Hierdie bevindings beklemtoon die belangrikheid daarvan om sterbesmetting in ag te neem wanneer toekomstige waarnemings van eksoplanetêre stelsels beplan word. Die studie bekragtig ook die doeltreffendheid van Kanada se NIRISS-instrument, wat in die waarnemings gebruik is. Die bevindinge dra by tot ons begrip van die TRAPPIST-1-stelsel en baan die weg vir toekomstige studies in die soeke na bewoonbare omgewings buite ons sonnestelsel.

