Die James Webb-ruimteteleskoop neem die vroegste sterrestelsels waar

Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) is op 'n missie om die vorming, evolusie en samestelling van die eerste sterrestelsels in die heelal waar te neem en te bestudeer. Soos sterrekundiges meer data van JWST versamel, begin hulle van die heel eerste en vroegste sterrestelsels sien.

’n Onlangse studie wat deur navorsers in Denemarke in Nature Astronomy gepubliseer is, onthul dat hierdie vroeë sterrestelsels steeds besig is om gevorm te word. Die studie fokus op 16 van die vroegste sterrestelsels wat nog ooit waargeneem is, en die waarnemings toon dat die chemiese oorvloede in hierdie sterrestelsels slegs een-vierde is van wat gesien word in sterrestelsels wat later gevorm is.

Volgens die navorsers dui hierdie bevindinge daarop dat hierdie vroeë sterrestelsels steeds nou verbind is met die intergalaktiese medium en voortdurend ongerepte gas ontvang, wat hul metaaloorvloede verdun. Dit is in teenstelling met die huidige model van sterrestelsel-evolusie waar daar 'n verband is tussen die aantal sterre wat gevorm word en die hoeveelheid swaar elemente wat teenwoordig is.

Die navorsers merk op dat hierdie resultate nie heeltemal verbasend is nie, aangesien teoretiese modelle van sterrestelselvorming hierdie verskynsel voorspel het. Die waarneming daarvan bevestig egter hierdie modelle en verskaf insig in die vroegste stadiums van sterrestelselvorming.

Terwyl hierdie studie waardevolle insigte verskaf, wag die sterrekundiges gretig op groter en meer omvattende waarnemings wat tans deur JWST uitgevoer word. Hulle verwag dat hierdie komende data 'n duideliker begrip sal bied van hoe sterrestelsels en die eerste strukture gedurende die eerste miljard jaar na die Oerknal gevorm het.

Bronne: Nature Astronomy, Universe Today