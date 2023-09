Diverse genetiese verskille dryf veldblomvariasie in bestuiwingsindroom

’n Nuwe studie wat deur die Universiteit van Suid-Carolina gedoen is, het gedelf in die genetiese verskille wat lei tot duidelike variasies in veldblomme se eienskappe gebaseer op hul onderskeie bestuiwers. Veldblomme het unieke eienskappe ontwikkel wat bekend staan ​​as "bestuiwingsindroom" wat voorsiening maak vir spesifieke bestuiwers soos insekte of voëls.

Die navorsing het gefokus op die Penstemon-genus, veral die Noord-Amerikaanse veldblomspesies. Die meeste Penstemon-spesies het wye, blou blomme wat as landingsplekke vir bye dien. Evolusie het egter daartoe gelei dat sommige spesies smal, rooi, buisvormige blomme ontwikkel wat eerder kolibries lok. Hierdie konvergensie van blomsindroom van by- tot kolibriebestuiwing is merkwaardig binne die Penstemon-genus, met ten minste 20 afstammelinge wat hierdie eienskappe ontwikkel.

Om die genetiese basis van hierdie afsonderlike bestuiwingsindroom te verken, het die span die DNA van 229 plante van drie verwante spesies binne die Penstemon-genus in volgorde bepaal: P. neomexicanus en P. virgatus (by-bestuif) en P. barbatus (kolibrie-bestuif).

Die navorsers het ontdek dat ten spyte van die beduidende verskille in blomme-eienskappe, daar slegs 'n paar genetiese verskille tussen P. barbatus en sy bybestuifde familielede was. Boonop het plante van dieselfde geografiese gebied groter genetiese ooreenkoms getoon, ongeag die spesie, wat dui op genetiese vermenging tussen veldblomme wat aangepas is vir beide by- en kolibriebestuiwing.

Die studie het egter 21 plekke in die genoom aan die lig gebring wat konsekwent verskil het tussen spesies met uiteenlopende bestuiwers. Hierdie genetiese afwykings was naby genomiese streke geleë wat blomkleur, breedte en nektarvolume bepaal – eienskappe spesifiek vir verskillende bestuiwingsindroom. Hierdie bevinding dui op 'n verhoogde waarskynlikheid van hibridisasie en die ontwrigting van komplementêre blom eienskappe, wat lei tot basters met verminderde sukses.

Ten slotte, die studie verskaf bewyse van af en toe verbastering tussen naburige by- en kolibrie-bestuifde Penstemon-spesies, wat 'n intense seleksiedruk aandui om blomeienskappe te behou wat aangepas is vir elke tipe bestuiwer. Ten spyte van die duidelike visuele verskille tussen by- en kolibriebestuifde spesies, onderskei slegs 'n klein aantal genetiese streke hulle.

Die navorsing is in die joernaal PLoS Biology gepubliseer.

