Nuwe insigte in die voedingsgewoontes van vleisetende dinosourusse

’n Onlangse navorsingstudie wat deur Roberto Lei van die Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia gedoen is, het interessante nuwe insigte verskaf oor die voedingsgewoontes van vleisetende dinosourusse in Noord-Amerika. Die studie, wat gefokus het op bytmerke wat op die bene van reusagtige sauropode gevind is, daag die algemene oortuiging uit dat tirannosourusse die vernaamste roofdiere was wat hierdie merke agtergelaat het.

In plaas daarvan beklemtoon die studie die rol van ander groot karnivore in die Morrison-formasie, 'n geologiese formasie uit die Bo-Jurassiese tydperk. Navorsers het 68 sauropod-bene ontdek wat duidelike bytspore van teropode-dinosourusse dra. Hierdie bytmerke het geen tekens van genesing getoon nie, wat daarop dui dat hulle óf 'n gevolg was van 'n dodelike aanval óf nadoodse aas.

Verder het die studie soortgelyke slytasiepatrone op die tande van Morrison Formation-teropode gevind as dié wat by tirannosourusse waargeneem is, wat 'n meer gereelde betrokkenheid by beenbyt aandui as wat voorheen gedink is. Die identifisering van die spesifieke teropodespesies wat vir hierdie bytmerke verantwoordelik is, bly egter uitdagend as gevolg van die teenwoordigheid van veelvuldige potensiële roofdiere.

Dr. David Hone van die Queen Mary Universiteit van Londen, die studie se ooreenstemmende skrywer, het die belangrikheid van hierdie bevindinge beklemtoon. Hy het gesê dat hierdie nuwe navorsing ons help om die ekologiese verhoudings tussen dinosourusse gedurende die Jurassic-tydperk beter te verstaan ​​en onthul dat die voedingsgewoontes van die groter karnivore nader aan dié van die tirannosourusse was as wat voorheen geglo is. Die studie dra by tot die voortdurende rekonstruksie van die gedrag van hierdie antieke diere.

Deur op byt- en tandmerke te fokus, het wetenskaplikes interessante aspekte van die lewens van dinosourusse ontbloot, wat lig werp op die interaksies tussen sommige van die aarde se grootste wesens.

FAQ

V: Wat is die hoofbevinding van die studie?

A: Die hoofbevinding van die studie is dat ander groot karnivore, behalwe tirannosourusse, verantwoordelik was om bytmerke op die bene van reusagtige sauropod-dinosourusse in die Morrison-formasie te laat.

V: Hoe het die navorsers die oorsprong van die bytmerke bepaal?

A: Die navorsers het 68 sauropod-bene van die Morrison-formasie ondersoek en duidelike bytspore van theropod-dinosourusse geïdentifiseer. Hulle het ook soortgelyke slytasiepatrone op die tande van Morrison Formation-teropode waargeneem, wat daarop dui dat hulle betrokke is by beenbyt.

V: Wat dui die afwesigheid van genesing in die bytmerke aan?

A: Die afwesigheid van genesing in die bytmerke dui daarop dat hulle óf in 'n dodelike aanval toegedien is óf die gevolg was van nadoodse aas.

V: Watter teropodespesie het die bytmerke gelaat?

A: Die identifisering van die spesifieke theropode spesies wat verantwoordelik is vir die bytmerke bly uitdagend as gevolg van die teenwoordigheid van veelvuldige potensiële roofdiere in die Morrison Formasie.

V: Wat is die betekenis van hierdie bevindinge?

A: Hierdie bevindinge dra by tot ons begrip van die ekologiese verwantskappe tussen dinosourusse in die Jurassiese tydperk en toon dat die voedingsgewoontes van die groter karnivore nader aan dié van die tirannosourusse was as wat voorheen geglo is. Hulle help ons om die gedrag van hierdie ou diere te rekonstrueer.

(Bron: PeerJ Life & Environment)