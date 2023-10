Nuwe pragtige beelde van Jupiter se maan Io vasgevang deur NASA se Juno-sending

NASA se Juno-sending bied steeds ongelooflike insigte in die geheimenisse van ons sonnestelsel. Tydens 'n onlangse verbyvlieg op 15 Oktober het Juno naby Jupiter se maan Io verbygesteek, wat verstommende nuwe uitsigte van sy lawa-gevlekte oppervlak onthul het. Dit is bekend dat Io die mees vulkanies aktiewe liggaam in die sonnestelsel is, met honderde vulkane wat gereeld uitbars met gesmelte lawa en swaelagtige gaspluime.

Die nuwe beelde wat deur Juno vasgevang is, vertoon Io se gemartelde oppervlak, wat lyk asof dit vasgekleur is met kolke ligte en donker kolle, sowel as groot areas bedek met gesmelte rooi kolle. Hierdie gedetailleerde beelde is deur burgerwetenskaplikes verwerk met behulp van die rou data wat deur die ruimtetuig vasgelê is. Die vulkaniese aktiwiteit op Io het gelei tot die vorming van mere gesmelte silikaatlawa op sy oppervlak, wat op die foto's gesien kan word.

Io is die vierde grootste maan in die sonnestelsel en die derde grootste van Jupiter se mane. Dit is net effens groter as die Aarde se maan. Hierdie beelde bied 'n nader kyk na Io se unieke kenmerke en voorsien wetenskaplikes van waardevolle data om die maan se geologiese prosesse te bestudeer.

Een van die hoogtepunte van die verbyvlug was die versameling van data deur die JunoCam-instrument, wat gebruik is om 'n tydsverloopvideo van Io te skep. Hierdie video vang die maan se oppervlak van verskillende hoeke af terwyl Juno bo-oor beweeg, en bied 'n dinamiese beeld van Io se vulkaniese aktiwiteit.

Die beelde en data wat deur Juno ingesamel word, word aan die publiek beskikbaar gestel, en burgerwetenskaplikes word aangemoedig om die rou data te verwerk en te ontleed. Deur dit te doen, dra hulle by tot ons begrip van Jupiter en sy mane, en openbaar nuwe besonderhede en insigte oor hierdie hemelliggame.

Bron: NASA se Juno-sending neem pragtige nuwe uitsigte van Jupiter se maan Io vas.