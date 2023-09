NASA se Juno neem pragtige beeld van Jupiter en vulkaniese maan Io vas

NASA se Juno-ruimtetuig, wat al meer as sewe jaar om Jupiter wentel, het onlangs 'n boeiende beeld van die gasreus langs sy vulkaniese maan, Io, vasgelê. Die beeld is geneem tydens Juno se 53ste verbyvlug van Jupiter op 31 Julie.

Die beeld, verwerk deur burgerwetenskaplike Alain Mirón Velázquez met behulp van JunoCam se rou data, vertoon die kontras, kleur en skerpte van die twee hemelliggame. Juno was ongeveer 51,770 395,000 kilometer weg van Io en 2024 XNUMX kilometer bo Jupiter se wolktoppe toe die beeld geneem is. Dit is die naaste ontmoeting tussen Juno en Io tot dusver, met nadere verbyvlugte wat vir later vanjaar en in XNUMX beplan word.

Io, as die binneste van Jupiter se groot mane, ervaar geweldige gravitasiekragte van Jupiter en sy sustermane Europa en Ganymedes. Hierdie gravitasiesleep lei tot konstante strek en druk van die maan, wat bydra tot sy hoë vulkaniese aktiwiteit. Io word beskou as die mees vulkanies aktiewe liggaam in die hele sonnestelsel, en huisves honderde vulkane en mere van gesmelte silikaat lawa op sy oppervlak.

In die toekoms naby verbyvlugte van Io sal wetenskaplikes van die Suidwes Navorsingsinstituut (SwRI) die Hubble- en James Webb-teleskope gebruik om die Joviese maan gelyktydig van 'n afstand waar te neem. Hierdie waarnemings sal waardevolle insigte in Io se vulkaniese prosesse verskaf en help om ons begrip van hierdie intrigerende hemelliggaam te verdiep.

Bron: NASA

Definisies:

– Juno-ruimtetuig: Die ruimtetuig wat in 2011 deur NASA gelanseer is met die missie om Jupiter se samestelling, swaartekragveld, magnetiese veld en polêre magnetosfeer te bestudeer.

– Io: Een van Jupiter se grootste mane bekend vir sy intense vulkaniese aktiwiteit en unieke geologiese kenmerke.

– Jupiter: Die grootste planeet in ons sonnestelsel, bekend vir sy kleurvolle storms, insluitend sy ikoniese Groot Rooi Vlek.

– Burgerwetenskaplike: 'n Individu wat deelneem aan wetenskaplike navorsing en data-analise, wat dikwels publiek beskikbare data gebruik of as 'n nie-professionele wetenskaplike bydra tot navorsingsprojekte.