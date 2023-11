Ganymedes: Onthulling van die geheime van Jupiter se grootste maan

By

Ganymedes, die grootste maan van Jupiter, het wetenskaplikes lank geïntrigeer met sy ysige buitekant en die moontlikheid van 'n versteekte oseaan onder sy oppervlak. Onlangse bevindinge van NASA se Juno-ruimtetuig het nuwe lig op hierdie enigmatiese maan gewerp en die teenwoordigheid van minerale soute en organiese verbindings onthul.

Tydens 'n nabygeleë verbyvlug van Ganymede in Junie 2021, het Juno se Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM)-spektrometer hoë-resolusie-data van die maan se oppervlak ingesamel. Hierdie data het ongekende besonderhede verskaf oor die samestelling van Ganymedes en sy terrein.

Die resultate dui op die teenwoordigheid van gehidreerde natriumchloried, ammoniumchloried, natriumbikarbonaat, en moontlik alifatiese aldehiede op Ganymedes. Hierdie bevindinge impliseer dat Ganymedes moontlik materiaal opgehoop het wat koud genoeg is om ammoniak te kondenseer tydens die vorming daarvan. Die karbonaatsoute wat opgespoor word, kan oorblyfsels van koolstofdioksiedryke ys wees.

Interessant genoeg het die data ook aan die lig gebring dat dele van Ganymedes se oppervlak deur sy unieke magnetiese veld beskerm word. Hierdie beskerming strek tot op 'n breedtegraad van ongeveer 40 grade, waar die hoogste oorvloed van soute en organiese stowwe gevind is. Wetenskaplikes glo dat hierdie bewyse kan dui op die teenwoordigheid van 'n diepsee pekelwater wat eens die maan se oppervlak bedek het.

Die ontdekkings wat Juno gemaak het beklemtoon die belangrikheid van Ganymedes in ons begrip van die sonnestelsel. Met sy massiewe grootte en potensiaal om 'n ondergrondse oseaan te huisves, bied Ganymede aanloklike moontlikhede vir toekomstige verkenning en die soeke na lewe buite die Aarde.

