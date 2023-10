Jupiter-agtige planete kan algemeen wees rondom sonagtige sterre

'n Onlangse studie dui daarop dat Jupiter-agtige planete 'n gereelde voorkoms in die interplanetêre ruimte naby ons sonnestelsel kan wees, veral rondom sterre soortgelyk aan ons eie son. As hierdie hipotese bevestig word, sal dit aandui dat die argitektuur van ons sonnestelsel nie so skaars is as wat voorheen geglo is nie.

Voorheen was daar twee leidende teorieë oor die omgewing waarin ons sonnestelsel gevorm het. Een teorie het voorgestel dat 'n nabygeleë supernova-ontploffing 'n metaalryke omgewing tot gevolg gehad het, wat swaar metale tot ons jong sonnestelsel bygedra het. Die ander teorie het voorgestel dat ons son gevorm het uit 'n molekulêre wolk van gas en stof in 'n lae-digtheid omgewing.

Die ontdekking van Jupiter-agtige gasreuse onder ander sonagtige sterre in die nabygeleë kosmos bied egter nuwe ondersteuning vir laasgenoemde teorie. Raffaele Gratton, die hoofskrywer van die studie, verduidelik dat meer uitgebreide studies in die toekoms die oorsprong van ons sonnestelsel verder kan verduidelik.

Om tot hierdie gevolgtrekkings te kom, het Gratton en sy kollegas data van die β Pic Moving Group (BPMG), 'n nabygeleë sterrewerm, ontleed. Ongeveer 30 van hierdie sterre, wat 0.8 keer meer massief as die son is, sal waarskynlik Jupiter-agtige planete in stabiele wentelbane huisves. Hierdie bevinding is verbasend aangesien hierdie sterre net 20 miljoen jaar oud is, baie jonger as ons eie son.

Om hierdie planete te bestudeer is uitdagend omdat hulle oor groot afstande om hul sterre wentel, wat dekades neem om een ​​wentelbaan te voltooi. Om hierdie planete op te spoor, moet teleskope vir etlike dekades data versamel om 'n transito waar te neem, wat plaasvind wanneer 'n planeet voor sy ster kruis.

Alhoewel daar steeds probleme is om sekere soorte planete buite ons sonnestelsel te ontdek, beklemtoon die studie die vordering wat gemaak is met die identifisering van massiewe Jupiter-agtige planete. Die navorsing, gepubliseer in die joernaal Nature Communications, werp nuwe lig op die vorming van planetêre stelsels rondom sonagtige sterre.

