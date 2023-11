New Horizons for Juice: Verken die geheime van Jupiter se mane

ESA se Juice-ruimtetuig het onlangs 'n aansienlike maneuver ondergaan as deel van sy agt jaar lange reis na die Jupiter-stelsel. Deur sy hoofenjin te gebruik, het die ruimtetuig sy wentelbaan om die son aangepas om homself te posisioneer vir 'n Aarde-maan dubbele swaartekraghulp volgende somer, 'n eerste in sy soort maneuver. Hierdie maneuver het byna 10% van die ruimtetuig se brandstofreserwe verbruik en verteenwoordig die eerste fase van ’n tweedelige maneuver wat dalk die laaste keer is dat Juice se hoofenjin gebruik word tot sy aankoms in die Jupiter-stelsel in 2031.

Juice, kort vir Jupiter Icy Moons Explorer, is in April 2023 deur ESA vanaf die ruimtehawe in Frans-Guyana gelanseer. Die ruimtetuig se missie is om gedetailleerde waarnemings van Jupiter en sy drie groot mane te doen: Ganymedes, Callisto en Europa. Juice sal egter eers in 2031 met sy ondersoek na die Jupiter-stelsel begin, wanneer dit uiteindelik aankom. Die lang reis na Jupiter is nie net te wyte aan die afstand tussen die Aarde en die gasreus nie, maar ook weens die behoefte om die son se beduidende swaartekrag te oorkom.

Sendinge na verre planete, soos Juice, gebruik swaartekrag-hulpmaneuvers om brandstof te bespaar. Hierdie maneuvers behels om deur die gravitasievelde van verskeie planete te swaai om energie te verkry. Juice se eerste hupstoot sal kom van 'n verbyvlieg van die maan in Augustus 2024, gevolg deur 'n verbyvlieg van die Aarde. Om hierdie swaartekraghulpmiddels te maksimeer, moet Juice met presiese tydsberekening, snelheid en rigting by die Aarde-maanstelsel aankom. Die onlangse maneuver, wat 363 kg brandstof verbruik het, was deurslaggewend om Juice se trajek vir die komende verbyvlugte in lyn te bring.

Die suksesvolle voltooiing van beide stadiums van hierdie maneuver beteken dat Juice se hoofenjin dalk nie weer nodig sal wees voordat dit in 2031 die wentelbaan om Jupiter betree nie. Vir klein trajek-aanpassings sal Juice intussen staatmaak op sy kleiner stuwers. Tydens sy reis na Jupiter sal die ruimtetuig ten volle toegerus wees met wetenskaplike instrumente, aangesien dit nie weer sy hoofenjin hoef te gebruik nie, wat die algehele brandstofbehoeftes verminder.

Juice se verkenning van die Jupiter-stelsel hou groot belofte in om die geheime van hierdie intrigerende hemelliggame te ontrafel. Deur voordeel te trek uit unieke swaartekrag-hulp-maneuvers en strategiese enjinbrande, baan ESA se Juice-ruimtetuig die weg vir baanbrekende ontdekkings in die komende jare.

