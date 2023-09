Wenners van die sterrekundige fotograaf van die jaar wys die wonders van die heelal

By

Die wenners van die jaarlikse Sterrekunde-fotograaf van die jaar-kompetisie, aangebied deur die Royal Observatory Greenwich, is aangekondig. Vanjaar se keuse van foto's bied 'n asemrowende blik op die uitgestrektheid en skoonheid van ons heelal. Van lewendige newels tot pragtige uitsigte van hemelliggame, hierdie beelde vang die ontsagwekkende aspekte van die ruimte vas.

Een van die merkwaardige beelde wat die Jong kategorie gewen het, is die Running Chicken Nebula, ook bekend as IC2944. Hierdie foto is vol kleure en bespikkel met sterre en boei kykers met sy lewendige vertoning.

Nog 'n hoogtepunt is die Roset-newel (NGC 2337), 'n hoogaangeskrewe beeld wat deur 'n teleskoop in Changzhou-stad, China, geneem is. Hierdie newel, ongeveer 5,000 130 ligjaar weg, strek oor 'n indrukwekkende XNUMX ligjare in deursnee.

Die Maan neem ook die kollig in verskeie wenbeelde. Een hoogaangeskrewe foto vang die Maan se deurgang in die naghemel vas, en wys sy veranderende kleure van 'n diep roesrooi na 'n helder witgeel. Nog 'n beeld vertoon Mars wat van agter die maan uitloer, wat 'n treffende kontras tussen die rooi planeet en die aarde se satelliet skep.

Die Pleiades, ook bekend as die Sewe Susters, skitter lewendig op 'n naaswennerfoto. Hierdie prominente groep helder, blou sterre wat in die sterrebeeld Taurus geleë is, kan met die blote oog vanaf die Aarde gesien word.

Die kompetisie fokus nie net op hemelse voorwerpe nie. Dit sluit ook kategorieë soos Skyscapes en People & Space in. ’n Wenprent in die Skyscapes-kategorie vang groot sprites vas wat na die sneeubedekte Himalaja-berge reik. Sprites is skouspelagtige elektriese ontladings wat hoog bo donderstormwolke voorkom.

Die wenners in die kategorie Planete, Komete en Asteroïdes vertoon asemrowende uitsigte oor Venus en Jupiter. Die wenprent in die Our Sun-kategorie het 'n massiewe sonvlam op die Son se oppervlak, terwyl die naaswennerbeeld die Son omgekeer op poolkoördinate uitbeeld, wat 'n unieke vurige voorkoms skep.

In die Our Moon-kategorie neem die wenprent die laaste volmaan van 2022 vas, met sy maankorona wat veroorsaak word deur die diffraksie van maanlig in die aarde se atmosfeer. Die naaswenner-beeld vertoon die Plato-krater, 'n prominente kenmerk op die maan se oppervlak.

Hierdie wenfoto's bied 'n blik op die grootsheid en ingewikkeldheid van ons heelal. Hulle herinner ons aan die uitgestrektheid wat ons omring en inspireer ontsag en verwondering oor die geheimenisse van die ruimte.

