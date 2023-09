Sterrekunde-fotograaf van die jaar wys pragtige beelde van die heelal

Die Royal Observatory Greenwich het onlangs die wenners van sy jaarlikse Sterrekundefotograaf van die Jaar-kompetisie aangekondig, en die foto's is niks minder as asemrowend nie. Die kompetisie het 'n ongelooflike reeks beelde van hoë gehalte ontvang, wat dit 'n moeilike taak maak vir beoordelaars om die beste van die beste te kies. Van boeiende skote van newels en sterrestelsels tot asemrowende uitsigte oor die Maan en ander hemelliggame, hierdie beelde bied 'n blik op die wonders van ons heelal.

Een van die wenbeelde is die Running Chicken Nebula, ook bekend as IC2944, met lewendige kleure en sterre wat deurgaans versprei is. Die Roset-newel, wat deur 'n teleskoop in China vasgevang is, is nog 'n uitstaande beeld. Hierdie newel, wat sowat 5,000 130 ligjare ver geleë is, strek oor 'n indrukwekkende XNUMX ligjare in deursnee.

Die kompetisie het ook pragtige beelde van die maan gehad, insluitend een wat sy deurgang in die naghemel wys. Hierdie beeld, geneem in Dalian, China, neem die maan vas wat van kleur verander soos dit opkom, van 'n diep roesrooi na 'n helder witgeel. Nog 'n boeiende skoot vang Mars net voordat dit agter die Maan verbygaan, wat 'n treffende kontras van kleure skep.

Ander beelde in die kompetisie vertoon verskeie hemelverskynsels, soos die Pleiades, 'n groep helderblou sterre, en die Wolf Nebula, 'n molekulêre wolk wat soos 'n wolf lyk. Daar is ook beelde van galaktiese newels en die intrigerende verskynsel van sprites, wat elektriese ontladings is wat bo donderstormwolke voorkom.

Die kompetisie het kategorieë soos Skyscapes en People & Space ingesluit, met beelde van sterre wat oor die lug streep en oorlogsgedenktekens teen helder sterre agtergronde. Daar was ook beelde van planete soos Uranus, Venus en Jupiter, wat elkeen hul unieke skoonheid ten toon gestel het.

Al die wenbeelde in die kompetisie vang die ontsagwekkende aard van ons heelal vas en gee ons 'n blik op die skoonheid en uitgestrektheid wat anderkant ons Aarde lê. Hulle inspireer ons om voort te gaan om die geheimenisse van die kosmos te verken en te bestudeer.

Bron:

– Royal Observatory Greenwich