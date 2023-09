Jellievisse kan leer soos mense, muise en vlieë, studie bevind

Wetenskaplikes het ontdek dat jellievisse in staat is om uit vorige ervarings te leer, wat vorige idees uitdaag dat gevorderde leer 'n gesentraliseerde brein vereis. In 'n studie gepubliseer in die joernaal Current Biology, het navorsers Caribbean box jellievis opgelei om hindernisse raak te sien en te ontduik, wat lig werp op die evolusionêre wortels van leer en geheue.

Ten spyte van 'n gebrek aan 'n sentrale brein, besit hierdie klein jellies 'n komplekse visuele stelsel met 24 oë ingebed in hul liggaam. Hulle woon in mangrove-moerasse en maak staat op hul visie om troebel waters te navigeer en onderwaterboomwortels te vermy om prooi te vang. Die wetenskaplikes het gedemonstreer dat die jellievisse kan leer om struikelblokke te vermy deur assosiatiewe leer, wat geestelike verbande tussen sensoriese stimuli en gedrag vorm.

Om die jellievisse op te lei, het die navorsers 'n tenk met grys en wit strepe geskep om hul natuurlike habitat na te boots, met grys strepe wat verre mangrove-wortels voorstel. In die loop van die eksperiment het die jellievisse hul afstand na die muur geleidelik met 50% vergroot, hul suksesvolle spilpunte vervierdubbel om botsings te vermy, en hul kontak met die muur met die helfte verminder.

Die span het ook die jellievis se visuele sensoriese sentrums, genaamd rhopalia, geïsoleer om die onderliggende proses van assosiatiewe leer te verstaan. Deur die rhopalia met swak elektriese stimulasie te oefen wanneer grys stawe nader gekom het, het die jellievisse begin om hindernisse-ontduikende seine te genereer in reaksie op die liggrys stawe, wat aandui dat die kombinasie van visuele en meganiese stimuli nodig is vir assosiatiewe leer by jellievisse.

Die bevindinge dui daarop dat selfs die eenvoudigste senuweestelsels die vermoë het om by gevorderde leer betrokke te raak. Daar word gehoop dat deur hierdie relatief eenvoudige senuweestelsels te bestudeer, navorsers 'n dieper begrip kan kry van hoe komplekse strukture en gedrag gevorm word.

In toekomstige studies beplan die navorsers om die sellulêre interaksies van jellievissenuweestelsels te ondersoek om geheuevorming en die werking van die meganiese sensor in die jellievis se klok beter te verstaan. Hierdie navorsing sal bydra tot 'n meer omvattende begrip van die dier se assosiatiewe leervermoëns.

