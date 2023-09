Jellievisse kan leer uit ervaring, studieprogramme

Jellievisse, ten spyte van 'n gebrek aan 'n brein, het die vermoë om te leer uit vorige ervarings op 'n soortgelyke manier as ander diere, volgens 'n onlangse studie gepubliseer in Current Biology. Navorsers het die Karibiese boksie-jellievisse se navigasievermoë waargeneem en gevind dat hierdie klein wesens, toegerus met 24 oë regdeur hul liggaam, kan leer om hindernisse te navigeer.

In die studie is die jellievisse in 'n tenk-omgewing geplaas wat met grys en wit strepe versier is, wat soos hul natuurlike habitat lyk. Oor 'n tydperk van 7 en 'n half minute is die jellievisse gereeld waargeneem wat teen die grys strepe op die tenk se muur stamp. Teen die einde van die waarneming kon die jellievisse egter 'n verdere afstand van die mure af behou, wat wys dat hulle geleer het om botsing te vermy.

Die bevindinge dui daarop dat jellievisse kan leer uit vorige ervarings deur visuele en meganiese stimuli. Hierdie vermoë om te leer word beskou as die hoogste prestasie vir senuweestelsels. Om jellievisse nuwe truuks te leer, is dit die beste om hul natuurlike gedrag te benut en hulle toe te laat om hul volle potensiaal te bereik.

Die navorsers het ook die jellievis se visuele sensoriese sentrum, genaamd die rhopalia, geïsoleer, wat gevind is dat dit 'n deurslaggewende rol speel in die proses van assosiatiewe leer. Elke rhopalium het ses oë en genereer pasaangeër-seine wat die jellievis se polsende beweging beheer. Deur die frekwensie van hierdie pulse te verander, kon die navorsers sien hoe die jellievisse van rigting verander.

Om te verstaan ​​hoe jellievisse, met hul eenvoudige senuweestelsels, gevorderde leer kan bereik, kan insigte gee in die fundamentele sellulêre meganismes van leer. Die navorsers glo dat hierdie sellulêre meganisme moontlik vroeg in die geskiedenis van senuweestelsels ontwikkel het.

Hierdie studie beklemtoon die merkwaardige aanpasbare vermoëns van jellievisse en die potensiële lesse wat hulle inhou om leer en gedrag in ander organismes te verstaan.

Bronne:

– Studie gepubliseer in Current Biology

– Skrywers Jan Bielecki, Universiteit van Kiel, Duitsland en Anders Garm, Universiteit van Kopenhagen, Denemarke