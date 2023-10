JAXA se SLIM Mission vang beeld van die maan van unieke uitsigpunt vas

JAXA se SLIM-sending, wat daarop gemik is om 'n presisielanding op die maanoppervlak uit te voer, het 'n beeld van die Maan suksesvol vasgelê vanaf 'n uitkykpunt wat nie van die Aarde af gesien kan word nie. Die beeld is geneem op 'n afstand van ongeveer 7,000 45 kilometer van die Maan af, net XNUMX minute voor 'n beplande maan-omswaai. Hierdie swaai-maneuver sal die ruimtetuig in staat stel om weer die maanbaan binne sowat drie maande met groter akkuraatheid binne te gaan.

Anders as vorige maanlanders, wat landingsstreke wat oor vierkante kilometer strek, geteiken het, is SLIM ingestel om in 'n baie kleiner gebied te land wat net 100 meter deursnee is. Dit is hoekom dit die bynaam "Moon Sniper" verdien het. As dit suksesvol is, sal SLIM die eerste ruimtetuig word wat 'n presisielanding op die maanoppervlak demonstreer. Die teikenlandingsplek is geleë teen die hange van 'n vars impakkrater naby die groter Shioli-impakkrater, wat in die nabyheid van die See van Nektar aan die maan naby kant is.

In die beeld wat deur SLIM vasgevang is, kan die landingsplek net onder die maanewenaar gesien word. As gevolg van beeldkompressie lyk die maan egter vaag. Die deurswaai-maneuver, waarin 'n ruimtetuig verby 'n hemelvoorwerp beweeg sonder noemenswaardige verbuiging in trajek, het op 4 Oktober 2023 op 'n afstand van die Maan plaasgevind. Tydens sy naaste nadering was SLIM op 'n hoogte van 4,992 1.47 kilometer vanaf die Maan en het teen 'n snelheid van XNUMX kilometer per sekonde relatief tot die Maan beweeg.

Hierdie deurswaai-maneuver is ongeveer 'n week ná die trans-maan-inspuiting uitgevoer, wat die ruimtetuig na die maanbaan gedruk het. SLIM se missie is daarop gemik om maanlandings te revolusioneer deur 'n buitengewoon presiese landing op die maanoppervlak te bewerkstellig. Met sy unieke vermoëns en vasberadenheid is SLIM gereed om geskiedenis te maak terwyl dit voet aan die hange van die teikenimpakkrater sit.

Bronne:

– JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)

– Beeldkrediet: JAXA