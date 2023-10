Japan se SLIM ruimtetuig voltooi Flyby of Moon

Japan se ruimtetuig Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) het 'n verbyvlieg van die maan suksesvol voltooi as deel van sy diep ruimtereis om 'n maanlanding te probeer doen. Die ruimtetuig het op 4 Oktober sy naaste nadering tot die maan gemaak en net minder as 5,000 1.47 kilometer van die maanoppervlak verbygesteek teen 'n relatiewe spoed van XNUMX kilometer per sekonde.

Na die verbyvlug is SLIM nou op 'n lang, lusvormige wentelbaan wat dit later in die jaar na die maan sal terugbring. Hierdie trajek maak voorsiening vir 'n meer dryfmiddeldoeltreffende toetrede tot die maanbaan in vergelyking met 'n lang rembrand tydens die verbyvlug.

Amptenare van die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) het verklaar dat 'n landingspoging in Januarie verwag word. SLIM, met 'n droë massa van 200 kilogram en 'n nat massa van 700-730 kilogram, poog om 'n hoogs akkurate maansagte landing met behulp van 'n liggewig-argitektuur te bereik.

Die lander se teikenpunt is die middelbreedte-Shioli-krater, waar dit sal mik om binne 100 meter neer te sit. Dit beskik oor vyf vergruisbare aluminium roosterbene wat ontwerp is om die landingsimpak teen 'n helling te absorbeer. SLIM gebruik 'n visie-gebaseerde navigasiestelsel en dra waarnemingsdata van Japan se SELENE-wentelbaan, wat in 2007 gelanseer is, om sy landingsone outonoom tydens afkoms te identifiseer.

As dit suksesvol is, sal SLIM Japan die vyfde land maak wat 'n sagte landing op die maan behaal. Dit is egter dalk nie die volgende maanlandingsending nie aangesien Intuitive Machines, gebaseer in Houston, onlangs sy eerste maanlander, die Nova-C, onthul het. Geskeduleer vir 'n middel-November-lansering, sal die Nova-C probeer om in die Malapert-krater te land, met die doel om die eerste nie-regeringsruimtetuig te word wat suksesvol op die maan land.

