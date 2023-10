Japan se JAXA en Mitsubishi Heavy Industries werk saam aan volgende-gen herbruikbare vuurpyl

By

Japan se ruimte-agentskap, die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), het 'n vennootskap met Mitsubishi Heavy Industries (MHI) aangegaan om 'n baanbrekende volgende-generasie herbruikbare vuurpyl te ontwikkel. Hierdie gesamentlike onderneming het ten doel om Japan se ruimtevervoervermoëns te revolusioneer en strook met die land se hersiene ruimtebeleid.

Die primêre doel van hierdie samewerking is om 'n herbruikbare vuurpyl te skep wat nie net loonvragkapasiteit verhoog nie, maar ook lanseringskoste aansienlik verminder. Hierdie inisiatief kom as gevolg van Japan se klem op navorsing en ontwikkeling in die volgende generasie vuurpyle na die bekendstelling van die nuwe H3 vuurpyl.

Onder die hersiene ruimtebeleid doen JAXA en MHI navorsing oor 'n nuwe-generasie vuurpyl wat eerste-fase herbruikbaarheid insluit. Die H3-vuurpyl, wat vroeër vanjaar bekend gestel is, was bedoel om 'n meer doeltreffende en kostedoeltreffende opvolger van die H-2A-vuurpyl te wees, maar het terugslae ondervind tydens sy eerste vlug.

Een van die sleuteloorwegings vir die nuwe vuurpyl is die keuse van brandstof. Terwyl vloeibare waterstof 'n aanspraakmaker bly, is die eksplorasie van vloeibare metaan as 'n potensiële brandstof aan die gang. Die besluit oor brandstofkeuse sal aansienlike implikasies vir die vuurpyl se werkverrigting en herbruikbaarheid hê.

Japan is nie alleen in sy strewe na herbruikbare vuurpyle nie, aangesien maatskappye soos SpaceX, Blue Origin, ULA in die Verenigde State en Chinese entiteite reeds vordering gemaak het met die lansering van vuurpyle met metaan-vloeibare suurstof-aandrywing.

JAXA beoog om die koste per kilogram tot 'n lae Aarde-baan (LEO) met ongeveer die helfte te verminder in vergelyking met die H3-vuurpyl, terwyl die lanseerfrekwensie verhoog word. Hierdie ambisieuse vuurpylprojek het die potensiaal om vragvoertuie na maanbaan te lewer en maanlandings te vergemaklik, wat ooreenstem met Japan se breër ruimtevervoerplanne.

Na verwagting vir die 2030's, kan hierdie nuwe vuurpylonderneming uitbrei om volle hergebruik en menslike ruimtevlug te ondersteun, wat 'n nuwe era van Japannese ruimteverkenning aandui. Die plan moedig ook private ruimtemaatskappye aan, insluitend nuwe ondernemings, om by te dra tot Japan se ruimte-ambisies, die bevordering van vennootskappe en innovasie binne die land se ruimtesektor.

Ten slotte, Japan se samewerking tussen JAXA en MHI verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe in die ontwikkeling van herbruikbare vuurpyle en beklemtoon Japan se ambisie om 'n deurslaggewende rol te speel in die toekoms van ruimtevervoer op die wêreldtoneel.

Bronne:

– Japanse lugvaartverkenningsagentskap (JAXA)

– Mitsubishi Heavy Industries (MHI)