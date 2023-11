Nuwemaansending beplan deur Japan se Ispace na aanvanklike terugslag

Japannese ruimte-opstart-onderneming Ispace Inc. berei voor vir 'n tweede poging om 'n rover op die maanoppervlak te land, na die mislukking van sy eerste missie in April. Die Tokio-gebaseerde maatskappy het aangekondig dat die tweede sending na verwagting so vroeg as die winter van 2024 in die noordelike halfrond gelanseer word, hierdie keer op 'n SpaceX Falcon 9-vuurpyl.

Takeshi Hakamada, uitvoerende hoof van Ispace, het die waarde van die ervaring en data wat met die eerste sending opgedoen is, beklemtoon, alhoewel dit nie suksesvol op die maan geland het nie. Om uit hierdie terugslag te leer, sal Ispace verbeterings in die Mission 2-vlugmodel inkorporeer om missie-akkuraatheid te verbeter, insluitend sagteware-validering, uitgebreide landingsimulasiereeks en bykomende veldtoetsing van radarsensors.

Die loonvrag van die lander vir die komende missie, genaamd 'Veerkragtigheid', sal verskeie komponente insluit. Dit sal veral 'n waterelektroliseerder, 'n module vir eksperimentering met voedselproduksie, 'n diepruimtesonde, 'n metaalplaat met karakters uit die gewilde Japannese anime-reeks 'Gundam' en 'n mikro-rover wat deur Ispace ontwikkel is, bevat. Die mikro-rover, weeg 5 kilogram (11 pond) en staan ​​26 sentimeter (10 duim) hoog, sal toegerus wees met 'n hoë-definisie kamera om beelde van die maan se oppervlak vas te vang en 'n graaf om maan rotse te versamel. Hierdie sending sal ook bydra tot NASA se Artemis-program, wat daarop gemik is om ruimtevaarders na die maan terug te keer.

Ispace se visie strek verder as hierdie missie, aangesien die maatskappy daarna streef om 'n maan-nedersetting teen 2040 te vestig. Om geld te maak in die groeiende kommersiële ruimtebedryf, beplan Ispace om goedere en toerusting na die maan te vervoer. Dit staar kompetisie van ander maatskappye in die wedloop om die eerste kommersiële lander op die maan te plaas, insluitend Intuitive Machines Inc. en Astrobotic Technology Inc.

Vrae:

V: Wanneer beplan Ispace om sy tweede maansending te loods?

A: Ispace beoog om sy tweede maansending so vroeg as die winter van 2024 te loods.

V: Watter verbeterings sal Ispace in die Mission 2-vlugmodel inkorporeer?

A: Ispace beplan om sagteware-validering bekend te stel, die landingsimulasiereeks uit te brei en bykomende veldtoetse van radarsensors uit te voer om sendingakkuraatheid te verbeter.

V: Wat is die komponente van die lander se loonvrag vir die komende sending?

A: Die lander se loonvrag, genaamd 'Veerkragtigheid', sluit 'n waterelektroliseerder, 'n module vir voedselproduksie-eksperimente, 'n diepruimtesonde, 'n gedenkmetaalplaat en 'n mikro-rover wat deur Ispace ontwikkel is, in.